Ирек Ялалов объяснил, почему дождь затопил Уфу
Мэр города выступил на оперативном совещании.
Мэр города выступил на оперативном совещании.
Уфимский
— Самое главное — обошлось без человеческих жертв, — заявил Ялалов. — Погода вновь испытывает наш город на прочность. Выпали две месячные нормы осадков. Но ситуация с ливневками
По словам мэра Уфы, городу необходимо искать более дешевые и эффективные способы отвода воды. Вместо ливневок, которые зачастую не справляются с дождем, можно возводить современные арыки. Так делают во многих южных городах.
Кроме того, Ялалов призвал разговаривать с водителями и родителями перед такими дождями.
— Ну если вы знаете, что такие низменные территории топит, — зачем туда ехать, — удивляется мэр города.