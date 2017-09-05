Ирек Ялалов объяснил, почему дождь затопил Уфу

Уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии рассказал о том, как башкирская столица справилась с сильным ливнем.

— Самое главное — обошлось без человеческих жертв, — заявил Ялалов. — Погода вновь испытывает наш город на прочность. Выпали две месячные нормы осадков. Но ситуация с ливневками по-прежнему сложная. Даже те ливневки, что мы построили недавно, не справились с потоком воды. Мы знаем, что пострадал ряд улиц. Но все ливневые коллекторы работали. Через час-два вся вода ушла.

По словам мэра Уфы, городу необходимо искать более дешевые и эффективные способы отвода воды. Вместо ливневок, которые зачастую не справляются с дождем, можно возводить современные арыки. Так делают во многих южных городах.

Кроме того, Ялалов призвал разговаривать с водителями и родителями перед такими дождями.

— Ну если вы знаете, что такие низменные территории топит, — зачем туда ехать, — удивляется мэр города.