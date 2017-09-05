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07:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Будущие главы районов Новосибирской области будут отчитываться о доходах

Решение о полноте проверок предоставленных сведений будет принимать лично губернатор, рассказали в правительстве.

Будущие главы районов Новосибирской области будут отчитывать о доходах, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор, выступая на заседании, подчеркнул важность системной работы по противодействию коррупции. «Важно не только добиться своевременного предоставления всей предусмотренной законодательством отчетности, но и должным образом организовать проверку этих сведений на профессиональном уровне», — подчеркнул Владимир Городецкий.

Новый документ разработан в соответствии с федеральным законодательством о противодействии коррупции, где предусмотрено, что граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по контракту и муниципальные должности, должны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера высшему должностному лицу субъекта РФ. Решение о проведении проверок полноты и достоверности этих сведений будет принимать Губернатор Новосибирской области.

Документ направят на рассмотрение в Заксобрание.

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