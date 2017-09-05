Будущие главы районов Новосибирской области будут отчитываться о доходах

Губернатор, выступая на заседании, подчеркнул важность системной работы по противодействию коррупции. «Важно не только добиться своевременного предоставления всей предусмотренной законодательством отчетности, но и должным образом организовать проверку этих сведений на профессиональном уровне», — подчеркнул Владимир Городецкий.

Новый документ разработан в соответствии с федеральным законодательством о противодействии коррупции, где предусмотрено, что граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по контракту и муниципальные должности, должны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера высшему должностному лицу субъекта РФ. Решение о проведении проверок полноты и достоверности этих сведений будет принимать Губернатор Новосибирской области.