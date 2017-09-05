Сын Хрущева объяснил решение отца передать Крым Украине

Источник: Аргументы и факты

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей объяснил поступок отца, который в 1954 году передал Крым Украине, передают «РИА Новости».

Он уточнил, что в действиях отца не было «никакой политики». Сергей Хрущев отметил, что отец передал Крым Украине, поскольку это было правильно с экономической точки зрения.

«Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине так же, как передавали многие регионы», — передает сайт телеканала «112 Украина» слова Сергея Хрущева.

Сын Хрущева также подчеркнул, что Крым, оказавшись в составе Украины, начал возрождаться.

Напомним, что после распада СССР Крым остался в составе Украины. С марта 2014 года Крым воссоединился с Россией по итогам референдума.