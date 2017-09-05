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10:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правила землепользования и застройки 130-го квартала изменят в Иркутске

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки части территории города в границах исторического поселения улиц 3-го Июля, Кожова и Седова изменят в Иркутске.

Источник: IrkutskMedia.ru

Документ представил главный архитектор города Сергей Александров на заседании комиссии по подготовке ПЗЗ, в состав которой входят представители профильных комитетов администрации Иркутска, депутаты городской Думы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

«На сегодняшний день проведен детальный анализ всех земельных участков в границах улиц 3-го Июля, Кожова и Седова. Имеется полное представление, что предстоит сделать для завершения развития 130-го квартала. Особый акцент на комплексность и единый стиль. Важно, чтобы строения соответствовали исторической направленности, были безопасны в эксплуатации, необходим баланс застройки и озеленения. Также разработан план развития двух незастроенных участков на улице Кожова. 130 квартал должен соответствовать первоначальной концепции, которая со временем нарушена», — подчеркнул главный архитектор.

Напомним, что в июне 2017 года депутатами Думы Иркутска утвержден регламент содержания объектов капитального строительства на территории 130-го квартала. На его основе планируется обеспечить соблюдение единой архитектурной стилистики объектов и их пожарную безопасность, сохранить баланс застроенных и незастроенных территорий, выполнить благоустройство территории, пресечь незаконную предпринимательскую деятельность на территории квартала, демонтировать пристроенные и отдельно стоящие объекты, которые не соответствуют концепции застройки квартала.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, повторение ситуации с «замусоренностью» рекламой в 130-м квартале может произойти в «Иркутских кварталах». Проблемы территории реализуемого проекта заключаются в использовании на объектах дешевых отделочных материалов, в отсутствии благоустройства и архитектуры как таковой.

Администрация Иркутска встала на «тропу войны» с бесконтрольной застройкой 130-го квартала. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Александров. Он рассказал, что эта тема будет проработана в два этапа.

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