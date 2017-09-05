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08:10 (мск), источник: PROUFU.ru

Мэр Уфы Ирек Ялалов: «Не переносить День знаний — верное решение»

Сегодня на оперативном совещании Ирек Ялалов высказался по поводу совпадения праздников Курбан-байрам и Дня знаний.

Он отметил, что его предложение не переносить День знаний было верным решением.

По словам мэра города, в этом году в уфимских школах начали учиться 113 тысяч школьников, из них 14 тысяч — первоклассники. Посещение первой линейки было высоким: 95% школьников приняли участие в 1 сентября.

Ялалов добавил, что в таких ситуациях необходимо должным образом заранее отработать все действия.

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