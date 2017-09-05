Мэр Уфы Ирек Ялалов: «Не переносить День знаний — верное решение»
Сегодня на оперативном совещании Ирек Ялалов высказался по поводу совпадения праздников
Сегодня на оперативном совещании Ирек Ялалов высказался по поводу совпадения праздников
Он отметил, что его предложение не переносить День знаний было верным решением.
По словам мэра города, в этом году в уфимских школах начали учиться 113 тысяч школьников, из них 14 тысяч — первоклассники. Посещение первой линейки было высоким: 95% школьников приняли участие в 1 сентября.
Ялалов добавил, что в таких ситуациях необходимо должным образом заранее отработать все действия.