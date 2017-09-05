Мэр Уфы Ирек Ялалов: «Не переносить День знаний — верное решение»

Он отметил, что его предложение не переносить День знаний было верным решением.

По словам мэра города, в этом году в уфимских школах начали учиться 113 тысяч школьников, из них 14 тысяч — первоклассники. Посещение первой линейки было высоким: 95% школьников приняли участие в 1 сентября.