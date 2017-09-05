Депутаты Горсовета попросили у губернатора новые трамваи и троллейбусы
Городской электротранспорт давно устарел и требует обновления.
Городской электротранспорт давно устарел и требует обновления.
Депутаты красноярского Горсовета обратились к губернатору Виктору Толоконскому и спикеру Заксобрания Александру Уссу с просьбой помочь в покупке трамваев и троллейбусов. Проект обращения был принят на проходящей сессии городского парламента.
Председатель Горсовета Татьяна Казанова отметила, что у муниципальных предприятий, курирующих электротранспорт, нет денег для модернизации и обновления подвижного состава. При этом старые трамваи и троллейбусы продолжают загрязнять воздух. Казанова добавила, что улучшение экологической обстановки в Красноярске невозможно без развития электротранспорта.
В итоге депутаты направили обращение в региональные органы власти с просьбой оказать содействие в обновлении транспорта. По мнению парламентариев, красноярским предприятиям нужно приобрести 13 трамваев и 51 троллейбус.
По данным департамента транспорта мэрии Красноярска, срок службы 50 из 60 трамвайных вагонов превышает 25 лет, что может нести угрозу для пассажиров. Однако покупка одного нового трамвая обойдется властям в 22 млн рублей, троллейбуса — в 14 млн рублей, а автобуса — в 10,5 млн рублей.