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09:08 (мск), источник: Интерфакс

Меньше трети россиян поддержали продолжение военной операции РФ в Сирии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Около половины россиян (49%) считают, что РФ должна завершить военную операцию в Сирии, за ее продолжение выступают менее трети (30%) респондентов, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Источник: Reuters

Еще 22% затруднились сформулировать свою позицию по этой теме, показал опрос, проведенный 18—22 августа среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

В целом ситуацией в Сирии интересуется большинство россиян: 18% следят внимательно, 56% знают о последних событиях, но не следят за ними пристально. Ничего не знают о том, что сейчас происходит в Сирии, 26% респондентов.

Того, что военное вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для России в «новый Афганистан», опасаются 32% респондентов.

Маловероятным это считают 40%, а каждый десятый исключает такой вариант развития событий (11%) или затруднятся с ответом (10%).

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок, в том числе «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Российские самолеты и вертолеты базируются на аэродроме «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия на основе заключенного 26 августа 2015 года соглашения между РФ и Сирией о размещении российской авиагруппы на бессрочный период и на безвозмездной основе в этом районе.

25 комментариевк этой статье
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Комментарии25
Комментарии
25
Малютин В.В.
Левада, ВШЭ, Елькин-центр, фонды Сороса, Цру, все это одна шайка-лейка
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