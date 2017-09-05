Меньше трети россиян поддержали продолжение военной операции РФ в Сирии

Еще 22% затруднились сформулировать свою позицию по этой теме, показал опрос, проведенный 18—22 августа среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
В целом ситуацией в Сирии интересуется большинство россиян: 18% следят внимательно, 56% знают о последних событиях, но не следят за ними пристально. Ничего не знают о том, что сейчас происходит в Сирии, 26% респондентов.
Того, что военное вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для России в «новый Афганистан», опасаются 32% респондентов.
Маловероятным это считают 40%, а каждый десятый исключает такой вариант развития событий (11%) или затруднятся с ответом (10%).
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок, в том числе «Исламского государства» (запрещено в РФ).
Российские самолеты и вертолеты базируются на аэродроме «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия на основе заключенного 26 августа 2015 года соглашения между РФ и Сирией о размещении российской авиагруппы на бессрочный период и на безвозмездной основе в этом районе.