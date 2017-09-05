Меньше трети россиян поддержали продолжение военной операции РФ в Сирии

Источник: Reuters

Еще 22% затруднились сформулировать свою позицию по этой теме, показал опрос, проведенный 18—22 августа среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

В целом ситуацией в Сирии интересуется большинство россиян: 18% следят внимательно, 56% знают о последних событиях, но не следят за ними пристально. Ничего не знают о том, что сейчас происходит в Сирии, 26% респондентов.

Того, что военное вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для России в «новый Афганистан», опасаются 32% респондентов.

Маловероятным это считают 40%, а каждый десятый исключает такой вариант развития событий (11%) или затруднятся с ответом (10%).

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок, в том числе «Исламского государства» (запрещено в РФ).