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09:20 (мск), источник: Интерфакс

Эксперты сочли кампанию по муниципальным выборам в Москве одной из самых малозаметных

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Агитационная кампания перед выборами 10 сентября 2017 года носит «крайне вялый» характер, говорится в опубликованном во вторник докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина.

Источник: РИА "Новости"
Одной из самых малозаметных является кампания по муниципальным выборам в Москве. “Партии власти”, очевидно, выгодна низкая явка избирателей, поэтому заметных действий по ее повышению не предпринимается. В абсолютном большинстве районов города визуально нет ни рекламы выборов, ни рекламы самих кандидатов. При этом нет ее и в почтовых ящиках.
Комитет гражданских инициатив

«Начинается снижение интенсивности агитации не только в основной период агиткампании, но также на этапе предварительной агитации. Подобный крайне вялый характер агитационной кампании был в 2017 году намного более выражен даже по сравнению с другими летними кампаниями 2013−2016 годов», — говорится в докладе.

В КГИ отмечают, что активность кампании имела выраженную региональную дифференциацию: наибольшее внимание привлекала кампания в регионах, где существуют заметные внутриэлитные противоречия, а также там, где имели место громкие предвыборные скандалы, привлекающие внимание к выборам.

«При этом даже в регионах относительно интенсивных на общем фоне избирательных кампаний (например, в Северной Осетии) экспертами отмечается снижение интенсивности по сравнению с предыдущими кампаниями в этом же регионе», — сообщается в докладе.

По мнению экспертов Комитета, для кандидатов «партии власти» ставка на низкую явку является сознательной стратегией достижения результата, она является следствием отсутствия мотивации и ресурсов.

Дополнительным фактором ставки на «вялую» агитационную кампанию в некоторых регионах могла быть реакция на предшествующие предвыборные скандалы последних лет и попытка избежать новых, считают в КГИ.

Среди позитивных моментов агитационной кампании отмечается тот факт, что действующие главы регионов начали принимать участие в теледебатах, однако это происходит не во всех регионах.

Прямое давление на кандидатов и агитаторов в ходе кампании остается редкостью и применяется выборочно, что также можно рассматривать как часть сознательной стратегии по минимизации рисков громких публичных скандалов, которые могли бы привлечь дополнительное внимание к выборам, считают в КГИ.

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