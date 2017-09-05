Дмитрий Рогозин выложил в Тwitter фото с тракторного завода в Волгограде

Вице-премьер сопроводил снимок комментарием о том, что обсудил с руководством предприятия промышленную кооперацию по выпуску боевых машин и модулей для ВДВ.

С Волгоградским тракторным заводом обсуждаем его промышленную кооперацию по выпуску боевых машин и боевых модулей для ВДВ.