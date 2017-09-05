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09:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Дмитрий Рогозин выложил в Тwitter фото с тракторного завода в Волгограде

Зампред Правительства РФ Дмитрий Рогозин выложил в Тwitter фотографии, сделанные во время посещения 4 сентября волгоградского тракторного завода.

Вице-премьер сопроводил снимок комментарием о том, что обсудил с руководством предприятия промышленную кооперацию по выпуску боевых машин и модулей для ВДВ.

С Волгоградским тракторным заводом обсуждаем его промышленную кооперацию по выпуску боевых машин и боевых модулей для ВДВ.

Кроме того, Дмитрий Рогозин выложил в соцсети фото со встречи с вице-премьером госсовета КНР Ван Яном и китайскими бизнесменами. Они тоже 4 сентября прибыли в Волгоград. С Ван Яном российский зампред Правительства РФ планировал обсудить вопросы сотрудничества в атомной и космической промышленности, а также в авиапроме.

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