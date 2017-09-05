Дмитрий Рогозин выложил в Тwitter фото с тракторного завода в Волгограде
Зампред Правительства РФ Дмитрий Рогозин выложил в Тwitter фотографии, сделанные во время посещения 4 сентября волгоградского тракторного завода.
Зампред Правительства РФ Дмитрий Рогозин выложил в Тwitter фотографии, сделанные во время посещения 4 сентября волгоградского тракторного завода.
С Волгоградским тракторным заводом обсуждаем его промышленную кооперацию по выпуску боевых машин и боевых модулей для ВДВ.
Кроме того, Дмитрий Рогозин выложил в соцсети фото со встречи с