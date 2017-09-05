Прокуратура Миасса требует от мэра уволить зама
В течение 30 дней.
В течение 30 дней.
Прокуратура Миасса дала главе города 30 дней на увольнение
«Ведомство нашло нарушение закона при трудоустройстве на работу Тадия Уминского. По нашему мнению, он не соответствует квалификационным требованиям, которые необходимы для замещения данной муниципальной должности», — пояснил «Уралинформбюро» прокурор Миасса Евгений Ветошкин.
По его словам, у замглавы города нет соответствующего образования и стажа работы, которые требуются по закону для кандидатов на аналогичные должности. «Чтобы работать на таком посту в администрации, человек должен иметь высшее образование и стаж по муниципальной службы не менее трех лет», — уточнили в ведомстве.
Ранее Тадий Уминский, курирующий с начала августа социалку Миасса, в этой сфере не работал. Также у него не было возможности набрать необходимый стаж, поскольку диплом о высшем образовании он получил лишь в 2016 году.
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