Прокуратура Миасса требует от мэра уволить зама

Прокуратура Миасса дала главе города 30 дней на увольнение вице-мэра по социальным вопросам. Градоначальнику Геннадию Васькову внесено представление о расторжении трудового договора с Тадием Уминским.

«Ведомство нашло нарушение закона при трудоустройстве на работу Тадия Уминского. По нашему мнению, он не соответствует квалификационным требованиям, которые необходимы для замещения данной муниципальной должности», — пояснил «Уралинформбюро» прокурор Миасса Евгений Ветошкин.

По его словам, у замглавы города нет соответствующего образования и стажа работы, которые требуются по закону для кандидатов на аналогичные должности. «Чтобы работать на таком посту в администрации, человек должен иметь высшее образование и стаж по муниципальной службы не менее трех лет», — уточнили в ведомстве.

Ранее Тадий Уминский, курирующий с начала августа социалку Миасса, в этой сфере не работал. Также у него не было возможности набрать необходимый стаж, поскольку диплом о высшем образовании он получил лишь в 2016 году.