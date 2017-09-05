Волгоградцы одобрили сокращение количества депутатов в городской Думе
На публичных слушаниях были одобрены поправки в Устав Волгограда. Волгоградцы высказались за сокращение количества депутатов гордумы с нынешних 48 до 36.
На публичных слушаниях были одобрены поправки в Устав Волгограда. Волгоградцы высказались за сокращение количества депутатов гордумы с нынешних 48 до 36.
Как сообщили РИАЦ в
Сегодня в гордуме действуют 48 депутатов, в том числе 24 одномандатника. Новым проектом предлагается сократить численность депутатского корпуса до 36 человек — 18 кандидатов в депутаты, избираемых по одномандатным избирательным округам, и 18 избираемых по единому избирательному округу в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Изменения должны вступить в силу со следующего созыва.
Во вступительном слове исполняющий полномочия главы Волгограда Владлен Колесников отметил, что внесение данной поправки продиктовано необходимостью выстраивания наиболее эффективной модели управления городом и рациональным расходованием средств на органы местного самоуправления. Сокращение численности депутатов позволит практически на треть уменьшить расходы на содержание представительного органа. С принятием поправки сократится и число депутатов, работающих в гордуме на постоянной основе, — до трех человек.
Ведущая заседание, председатель комитета гордумы по местному самоуправлению, Ирина Карева напомнила, что новый подход позволит привести к численному единообразию систему выборных органов власти в регионе — в настоящее время областную Думу, которая также избирается по смешанной системе, представляют 38 депутатов.
В результате голосования абсолютным большинством голосов (37 из 39 зарегистрированных) участники публичных слушаний одобрили предложенный проект решения «О внесении изменений в Устав
Далее документ будет рассмотрен в комитетах гордумы и на заседании городского представительного органа — для принятия окончательного решения. Эта работа намечена на предстоящую осеннюю сессию. В случае одобрения корректив новый порядок формирования городской Думы начнет действовать уже со следующего созыва представительного органа местного самоуправления Волгограда.
Напомним, в ноябре 2016 года губернатор Андрей Бочаров поставил задачу по сокращению расходов на аппарат управления. Сокращение коснулось органов исполнительной власти области, руководства государственных бюджетных учреждений. Оптимизация расходов происходит как за счет сокращения штата, так и за счет уменьшения денежного содержания муниципальных служащих и компенсационных выплат депутатам.