Волгоградцы одобрили сокращение количества депутатов в городской Думе

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе гордумы Волгограда, кроме того, был одобрен ряд технических поправок с целью приведения главного документа города-героя в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. В обсуждении проекта решения приняли участие жители Волгограда, общественные активисты, представители Контрольно-счетной палаты, прокуратуры города, Минюста, депутаты гордумы.

Сегодня в гордуме действуют 48 депутатов, в том числе 24 одномандатника. Новым проектом предлагается сократить численность депутатского корпуса до 36 человек — 18 кандидатов в депутаты, избираемых по одномандатным избирательным округам, и 18 избираемых по единому избирательному округу в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Изменения должны вступить в силу со следующего созыва.

Во вступительном слове исполняющий полномочия главы Волгограда Владлен Колесников отметил, что внесение данной поправки продиктовано необходимостью выстраивания наиболее эффективной модели управления городом и рациональным расходованием средств на органы местного самоуправления. Сокращение численности депутатов позволит практически на треть уменьшить расходы на содержание представительного органа. С принятием поправки сократится и число депутатов, работающих в гордуме на постоянной основе, — до трех человек.

Ведущая заседание, председатель комитета гордумы по местному самоуправлению, Ирина Карева напомнила, что новый подход позволит привести к численному единообразию систему выборных органов власти в регионе — в настоящее время областную Думу, которая также избирается по смешанной системе, представляют 38 депутатов.

В результате голосования абсолютным большинством голосов (37 из 39 зарегистрированных) участники публичных слушаний одобрили предложенный проект решения «О внесении изменений в Устав города-героя Волгограда».

Далее документ будет рассмотрен в комитетах гордумы и на заседании городского представительного органа — для принятия окончательного решения. Эта работа намечена на предстоящую осеннюю сессию. В случае одобрения корректив новый порядок формирования городской Думы начнет действовать уже со следующего созыва представительного органа местного самоуправления Волгограда.