Путин напомнил о праве сократить дипмиссию США еще на 155 человек
Президент Владимир Путин на
Президент Владимир Путин на
Путин отметил, что Россия оставляет за собой такое право, но пока не будет этого делать. «Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155», — заявил президент. В 455 работников дипучреждений при подсчете были включены сотрудники постпредства России при ООН, которые не занимаются отношениями двух стран.
Дипломатический конфликт между Россией и СЩА начался в декабре 2016 года, когда указом
Вскоре после этого россияне столкнулись с сложностями при получении виз, в частности, снизилась скорость работы американской дипмиссии. 21 августа посольство США в России вовсе объявило, что приостановит выдачу виз россиянам до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в регионах.
США не оставили эти меры без ответа. 31 августа Госдепартамент США объявил о решении закрыть российское генконсульство в
После того, как 1 сентября российские дипломаты покинули генконсульство в