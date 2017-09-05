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10:00 (мск), источник: РБК

Путин напомнил о праве сократить дипмиссию США еще на 155 человек

Президент Владимир Путин на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что для «полного паритета» между российской и американской дипмиссиями следует сократить еще 155 американских дипломатов.

Источник: Reuters

Путин отметил, что Россия оставляет за собой такое право, но пока не будет этого делать. «Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155», — заявил президент. В 455 работников дипучреждений при подсчете были включены сотрудники постпредства России при ООН, которые не занимаются отношениями двух стран.

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Дипломатический конфликт между Россией и СЩА начался в декабре 2016 года, когда указом экс-президента США Барака Обамы из страны были высланы 35 российских дипломатов и закрыты две загородные «дачи» российских дипмиссий. Россия ответила на эти меры в конце июня, потребовав от США сократить численность дипперсонала на 750 человек до 455, чтобы установить паритет по количество работников дипмиссий.

Вскоре после этого россияне столкнулись с сложностями при получении виз, в частности, снизилась скорость работы американской дипмиссии. 21 августа посольство США в России вовсе объявило, что приостановит выдачу виз россиянам до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в регионах.

США не оставили эти меры без ответа. 31 августа Госдепартамент США объявил о решении закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и два объекта в Нью-Йорке и в Вашингтоне. В США назвали это «достижением паритета в дипломатических миссиях». Решение России о сокращении димписсии США на 755 человек Госдеп назвал безосновательным и вредным для отношений между двумя странами.

После того, как 1 сентября российские дипломаты покинули генконсульство в Сан-Франциско в здании провели обыск спецслужбы США, также обыски прошли в торгпредстве в Вашингтоне. В Годсепе это назвали «безосновательным и вредным для отношений между двумя странами», а в МИД России нарушением международного права.

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