Медведев рекомендовал губернаторам не только строить новые школы, но и не забывать ремонтировать старые

Источник: РИА "Новости"

«Школы, конечно, строить нужно обязательно, у нас программа большая, но не следует забывать о школах, которые эксплуатируются и которые не будут выводиться из эксплуатации, но которые требуют капитального ремонта. Это не менее важная задача, чем просто строительство новых школ», — заявил Д. Медведев во время рабочей встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Он отметил, что на это необходимо обратить внимание не только самому Е. Куйвашеву, но и всем другим главам регионов.

Врио главы области проинформировал премьера, что в этом году в регионе число учебных мест планируется увеличить на 4,8 тыс.

По его словам, уже сдан новый образовательный центр в Екатеринбурге, который включил в себя школу и детсад. В ноябре планируется сдать в эксплуатацию еще одну школу на 1,1 тыс. мест. «Усиленно ведем реконструкцию и увеличение наших площадей (в школах) в малых и средних городах», — добавил Е. Куйвашев.