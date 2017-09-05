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10:22 (мск), источник: Интерфакс

Медведев рекомендовал губернаторам не только строить новые школы, но и не забывать ремонтировать старые

Горки. 5 сентября. ИНТЕРФАКС — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов не забывать о необходимости капитально ремонтировать уже существующие школы.

Источник: РИА "Новости"

«Школы, конечно, строить нужно обязательно, у нас программа большая, но не следует забывать о школах, которые эксплуатируются и которые не будут выводиться из эксплуатации, но которые требуют капитального ремонта. Это не менее важная задача, чем просто строительство новых школ», — заявил Д. Медведев во время рабочей встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Он отметил, что на это необходимо обратить внимание не только самому Е. Куйвашеву, но и всем другим главам регионов.

Врио главы области проинформировал премьера, что в этом году в регионе число учебных мест планируется увеличить на 4,8 тыс.

По его словам, уже сдан новый образовательный центр в Екатеринбурге, который включил в себя школу и детсад. В ноябре планируется сдать в эксплуатацию еще одну школу на 1,1 тыс. мест. «Усиленно ведем реконструкцию и увеличение наших площадей (в школах) в малых и средних городах», — добавил Е. Куйвашев.

По его словам, регион подал заявку на участие в программе строительства школ на 2018 год. В следующем году в Свердловской области планируют начать строительство еще 12 школ. «Мы ищем механизмы государственно-частного партнерства, коллеги идут навстречу», — отметил Е. Куйвашев.

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