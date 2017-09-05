Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе

Источник: AP 2017

Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По его словам, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу «решению проблемы на юго-востоке Украины».

«Министр [иностранных дел РФ Сергей Лавров] здесь, будем считать, что это поручение министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности», — добавил Путин.