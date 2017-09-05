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10:10 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Источник: AP 2017

Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По его словам, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу «решению проблемы на юго-востоке Украины».

«Министр [иностранных дел РФ Сергей Лавров] здесь, будем считать, что это поручение министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности», — добавил Путин.

При этом президент РФ подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

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