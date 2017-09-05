Президент РМ запретил участие молдавских военных в учениях на Украине
Об этом сообщил представитель Администрации президента Ион Чебан, опубликовав соответствующие документ, сообщает Actualitati.md.
Об этом сообщил представитель Администрации президента Ион Чебан, опубликовав соответствующие документ, сообщает Actualitati.md.
Президент Республики Молдова Игорь Додон запретил министерству обороны отправить группу молдавских военных на учения Rapid Trident на Украине, которые будут проводиться на территории Центра военной подготовки Яворив, Украина.
В свою очередь Президент РМ и верховный главнокомандующий Нацармией Игорь Додон запретил эти действия. В ответе министерству обороны отмечается, что для принятие подобного решения необходимо его разрешение, которое дано не было.