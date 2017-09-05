Президент РМ запретил участие молдавских военных в учениях на Украине

Источник: Actualitati.md

Президент Республики Молдова Игорь Додон запретил министерству обороны отправить группу молдавских военных на учения Rapid Trident на Украине, которые будут проводиться на территории Центра военной подготовки Яворив, Украина.

Вице-министр обороны Георге Галбур направил информационную ноту главе государства, в которой заявил о намерении отправить на учения в соседнюю Украину 57 молдавских военных.