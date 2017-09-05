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10:16 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ запретил участие молдавских военных в учениях на Украине

Об этом сообщил представитель Администрации президента Ион Чебан, опубликовав соответствующие документ, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Президент Республики Молдова Игорь Додон запретил министерству обороны отправить группу молдавских военных на учения Rapid Trident на Украине, которые будут проводиться на территории Центра военной подготовки Яворив, Украина.

Вице-министр обороны Георге Галбур направил информационную ноту главе государства, в которой заявил о намерении отправить на учения в соседнюю Украину 57 молдавских военных.

В свою очередь Президент РМ и верховный главнокомандующий Нацармией Игорь Додон запретил эти действия. В ответе министерству обороны отмечается, что для принятие подобного решения необходимо его разрешение, которое дано не было.

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