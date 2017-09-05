Медведев пообещал подумать о поддержке научного центра для медиков в Екатеринбурге
Врио губернатора Свердловской области сообщил
Врио губернатора Свердловской области сообщил
ГОРКИ, 5 сентября. /ТАСС/.
«Что касается медицинской помощи, здравоохранения, сложно не согласиться с тем, что количество квалифицированных врачей, специалистов и терапевтов, врачей общей практики и так называемых узких специалистов определяет лицо здравоохранения региона, — подчеркнул глава правительства. — Если таких людей в достатке, если обеспечивается необходимый уровень врачебной помощи — а это
«Сегодня коэффициент совместительства наших врачей по региону составляет 1,5 — 1,6, — доложил премьеру Куйвашев. — Конечно, необходимо увеличивать наши образовательные площади, необходимо совершенствовать нашу научную базу». «Мы приняли решение и уже запланировали создание инновационного
Врио губернатора добавил, что с 2018 года в регионе стартует программа по привлечению медработников в малые и средние города, которая предусматривает обеспечение медиков жильем.