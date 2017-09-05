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10:59 (мск), источник: ТАСС

Медведев пообещал подумать о поддержке научного центра для медиков в Екатеринбурге

Врио губернатора Свердловской области сообщил премьер-министру РФ, что инновационный научно-образовательный центр планируется создать на базе НИИ охраны материнства и младенчества.

Источник: ТАСС

ГОРКИ, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал изучить проект создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра для медиков и подумать о его поддержке. «Давайте посмотрим на вашу программу [строительства центра], что можно сделать», — заявил он во время рабочей встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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«Что касается медицинской помощи, здравоохранения, сложно не согласиться с тем, что количество квалифицированных врачей, специалистов и терапевтов, врачей общей практики и так называемых узких специалистов определяет лицо здравоохранения региона, — подчеркнул глава правительства. — Если таких людей в достатке, если обеспечивается необходимый уровень врачебной помощи — а это все-таки конкретная работа конкретных людей, — тогда, значит, все в порядке. Если нет, значит нужно реализовывать программу привлечения медицинских работников».

«Сегодня коэффициент совместительства наших врачей по региону составляет 1,5 — 1,6, — доложил премьеру Куйвашев. — Конечно, необходимо увеличивать наши образовательные площади, необходимо совершенствовать нашу научную базу». «Мы приняли решение и уже запланировали создание инновационного научно-образовательного центра на базе НИИ охраны материнства и младенчества», — сообщил врио главы Свердловской области. По его словам, этот институт находится в центре Екатеринбурга и располагает площадями в 7 тыс. кв. метров. Также власти договорились с инвестором о строительстве в новом микрорайоне Екатеринбурга дополнительных помещений площадью 35 тыс. кв. метров. «Это серьезный задел для подготовки и повышения квалификации наших медиков», — уверен Куйвашев. Он попросил Медведева рассмотреть вопрос о федеральной поддержке этого проекта.

Врио губернатора добавил, что с 2018 года в регионе стартует программа по привлечению медработников в малые и средние города, которая предусматривает обеспечение медиков жильем.

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