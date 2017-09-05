Анапских чиновников обвинили в составлении списков педагогов для участия в выборах
Активисты выложили в сеть скриншот письма, свидетельствующего о попытках исполнительной власти района взять контроль над ходом предстоящего голосования.
Активисты выложили в сеть скриншот письма, свидетельствующего о попытках исполнительной власти района взять контроль над ходом предстоящего голосования.
Координатор движения «Открытая Россия» в Краснодарском крае Яна Антонова разместила на своей странице в Facebook скриншот документа за подписью начальника управления образования Анапы Натальи Микитюк, направленного руководителям учреждений допобразования. В нем говорится о поручении
Речь идет о широко распространенной практике составления списков лояльных избирателей, которые гарантируют свое голосование за определенную партию или кандидатов.
В администрации Анапы не подтвердили подлинность опубликованного в интернете документа.
Между тем, федеральный закон о выборах запрещает оказывать любое воздействие на граждан, принуждая их к участию или неучастию в выборах.
Выборы в ЗСК состоятся 10 сентября нынешнего года.