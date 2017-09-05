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11:25 (мск), источник: Югополис

Анапских чиновников обвинили в составлении списков педагогов для участия в выборах

Активисты выложили в сеть скриншот письма, свидетельствующего о попытках исполнительной власти района взять контроль над ходом предстоящего голосования.

Источник: Югополис

Координатор движения «Открытая Россия» в Краснодарском крае Яна Антонова разместила на своей странице в Facebook скриншот документа за подписью начальника управления образования Анапы Натальи Микитюк, направленного руководителям учреждений допобразования. В нем говорится о поручении вице-мэра курорта Людмилы Мурашовой предоставить информацию об участии в выборах 10 сентября педагогических работников и их представителей (1+10).

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Речь идет о широко распространенной практике составления списков лояльных избирателей, которые гарантируют свое голосование за определенную партию или кандидатов.

В администрации Анапы не подтвердили подлинность опубликованного в интернете документа.

Между тем, федеральный закон о выборах запрещает оказывать любое воздействие на граждан, принуждая их к участию или неучастию в выборах.

Выборы в ЗСК состоятся 10 сентября нынешнего года.

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