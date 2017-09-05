Городецкий: кульминация празднования 80-летия региона состоится в сентябре

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал журналистам во вторник, что учебный год в регионе начался с уроков, посвященных истории региона, на которые были приглашены ведущие историки и преподаватели университетов.

К празднику также был разработан учебник «История Новосибирской области», над которым работали ведущие специалисты. Эта книга была презентована школьникам в первые учебные дни.

Также в регионе пройдет церемония специального гашения художественного маркированного конверта с символикой 80-летия образования Новосибирской области, презентация книги об истории региона «От истоков — в будущее», а также масса других мероприятий.

«Широкое празднование 80-летнего юбилея Новосибирской области поможет всем ее жителям, несмотря на все их различия, почувствовать, как важна для всех нас наша малая Родина, увидеть, насколько она, на самом деле молода, полна энергии и устремлена в будущее», — отметил губернатор.