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11:03 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко об учениях «Запад-2017»: нападать ни на кого не собираемся

5 сентября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2017» не нацелены на то, чтобы на кого-то нападать, в чем смогут убедиться приглашенные зарубежные наблюдатели. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Беларуси, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Хотел бы накануне начала активной фазы учений “Запад-2017” услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться — оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай», — заявил белорусский лидер.

«Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения — мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят», — подчеркнул Александр Лукашенко.

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