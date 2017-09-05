Лукашенко об учениях «Запад-2017»: нападать ни на кого не собираемся
5 сентября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Предстоящие
5 сентября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Предстоящие
«Хотел бы накануне начала активной фазы учений “Запад-2017” услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться — оборонительный характер наши учения носят, еще
«Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения — мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят», — подчеркнул Александр Лукашенко.