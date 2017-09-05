Лукашенко об учениях «Запад-2017»: нападать ни на кого не собираемся

«Хотел бы накануне начала активной фазы учений “Запад-2017” услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться — оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай», — заявил белорусский лидер.