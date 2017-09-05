Точное место будущей «Новосибирск-арены» назвал губернатор

Об этом заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий во время встречи с журналистами в региональном правительстве, отвечая на вопрос о возможном переносе места строительства «Новосибирск-арены» в район Экспоцентра.

— Сейчас никто не может сказать, переносится арена или строится на прежнем месте, потому что вопрос пока находится в стадии решения, — сказал губернатор. — Но уверен, что мы приложим все усилия, чтобы добиться проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске. Это знаковое событие для региона и города. Думаю, в этом ни у кого нет сомнений. Но чемпионат может состояться только при наличии новой арены — старая не позволяет проводить соревнования такого уровня.

Читайте также Конкурс на право строительства хоккейного стадиона в Новосибирске отложен

Владимир Городецкий напомнил, что еще в период его работы мэром Новосибирска городские и областные власти вели поиск места под новую ледовую арену. Изучался опыт строительства арен в Канаде и США. Наши специалисты досконально изучили эти спортивные объекты. И уже тогда в числе приоритетных мест была площадка на берегу Оби у метромоста.

— Считаю, что лучшего места для спорткомплекса, чем на набережной Оби на левом берегу, в городе нет, — подчеркнул губернатор. — Проект сопряжен со строительством станции метро «Спортивная», новой дороги, инженерных инфраструктур. Также он даст возможность перспективы развития города в сторону Бугринского моста.

Владимир Городецкий напомнил о подписании меморандума в феврале 2017 года между региональным правительством и компанией «Парк чемпионов», в рамках которого были предусмотрены работы по перезонированию территории для комплексного жилищного и социального строительства, которое сопряжено с этой площадкой.

— Здесь запланировано построить не только ледовую арену, а целый спортивный комплекс, — добавил глава региона. — Напомню, что на заседании Совета при Президенте было решено создать в России семь центров детского хоккея.

Читайте также Строительство новосибирской ледовой арены поддержит федеральный бюджет

И Новосибирск, как центр Сибирского федерального округа, вошел в этот список. К проекту необходимо привязать общежитие, гостиницу и другие объекты. Но пока, к сожалению, не решен вопрос, который находится в компетенции городского Совета. Прошли публичные слушания, которые подтвердили возможность перезонирования, но сам Совет не принял это решение. Мы ограничены сроками, потому что уже нужно начинать строительство, иначе к 2022 году объект не сдадим. Надеемся, что сумеем найти решение по варианту площадки на левом берегу. Если нет, то не исключаю и переноса площадки под строительство комплекса в другое место. Сейчас вопрос находится в стадии решения, нельзя говорить о переносе.

Универсальная ледовая арена — это крытый многофункциональный комплекс с искусственным льдом вместимостью более десяти тысяч мест. Новый ледовый дворец спорта в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Предполагаемые затраты на строительство оцениваются в 3,5 — 4 млрд рублей. Эти средства планируется привлечь за счет рыночных механизмов из внебюджетных источников. Обустройство инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортных коммуникаций, по предварительным оценкам, обойдется еще в 3 млрд рублей. Предполагается, что на это будут выделены консолидированные средства из федерального и областного бюджетов.