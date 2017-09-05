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11:47 (мск), источник: Вести Приморье

Проект Владивостокской кольцевой дороги интересный, но требует дополнительной проработки — губернатор

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский предложил проектировщикам еще подумать над проектом Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), так как имеющееся предложение власти не устраивает, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Проект ВКАД — интересный проект. Но на мой взгляд в том виде, в каком он предлагается, имеет много недостатков. Потому что, если его вести по побережью Амурского залива, если это будет даже что-то наподобие низководного моста, это убьет всю морскую акваторию. Наверное, мы не можем себе позволить такое сделать. Если его уводить под землю, делать в виде тоннеля, то здесь деньги просто надо считать», — сообщил губернатор Приморья В. Миклушевский журналистам в рамках Восточного экономического форума.

Он добавил, что решения относительно проекта ВКАД пока окончательного нет. Проектировщикам предложено еще подумать.

Как сообщалось, ранее южнокорейская Yooshin Engineering Corporation завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства ВКАД, в соответствии с которым его стоимость оценивается в $1,2 млрд.

Разработку ТЭО профинансировала Корейская ассоциация строителей международных проектов, курируемая правительством республики.

Разработчики отмечают, что в силу особого значения трансграничных факторов для развития Владивостока проектирование, строительство и эксплуатацию ВКАД необходимо осуществлять силами международного консорциума.

Реализовать проект предлагается на принципах государственно-частного партнерства.

Поэтапный ввод ВКАД планируется в период с 2018 года по 2029 год. Предусмотрено, что в первую очередь будет включено строительство нового мостового перехода на остров Русский через оконечность мыса Эгершельд.

Предполагается, что общая протяженность ВКАД составит 22,6 км с объемом транспортного потока от 70 тыс. до 85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 километров в час. Проезд по ВКАД планируется сделать платным, стоимость может составить от одного до четырех долларов в зависимости от километража проезда по этой автомагистрали.

Окончательное утверждение ТЭО проекта ВКАД решено провести в начале следующего года.

ВКАД планируется построить вдоль Амурского залива. Новая дорога должна разгрузить основные магистрали Владивостока, а также избавить центр города от большегрузного автотранспорта.

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