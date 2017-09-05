Лукашенко против закручивания гаек в экономике и призывает избавляться от устаревших норм

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«Дело не в закручивании гаек. Никаких гаек мы закручивать не собираемся. В связи с этим еще раз надо обратить внимание на проработку уголовного и административного законодательства. Все лишнее надо убрать. Этот процесс идет. Но, еще раз подчеркиваю, убирая, не выплесните ребенка. Устаревшие нормы нам не нужны в нашем законодательстве. Новые должны способствовать развитию экономики, а не торможению», — подчеркнул белорусский лидер.

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Александр Лукашенко напомнил, что генеральному прокурору давались поручения в отношении взыскания просроченной дебиторской задолженности зарубежных партнеров перед белорусскими экономическими субъектами, а также по контролю за своевременной выплатой зарплат.

«Мы сегодня берем кредиты под определенные проценты, а немало сотен миллионов долларов болтается за пределами страны — неоплаченных за поставленные товары и услуги», — заметил глава государства.

Он также поинтересовался, как обеспечивается возмещение экономического ущерба от преступлений.

Еще одной темой совещания стали безопасность и права несовершеннолетних, предупреждение случаев насилия в семьях и борьба со злоупотреблением алкоголем.