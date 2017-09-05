Лукашенко против закручивания гаек в экономике и призывает избавляться от устаревших норм
5 сентября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на необходимость постоянного и активного участия госорганов системы обеспечения национальной безопасности в развитии экономики, в том числе в решении вопросов соблюдения режима экономии, искоренении хищений и других злоупотреблений. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.