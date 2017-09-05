В Екатеринбурге устранили причину сбоя в работе КОИБов, произошедшего на выборах в Госдуму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга совместно со специалистами областной избирательной комиссии устранили причину сбоя в работе комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), произошедшего на выборах в Госдуму в 2016 году. Повторных сбоев в работе КОИБов на губернаторских выборах в Екатеринбурге не ожидают, сообщил во вторник журналистам заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

На выборах в Госдуму в 2016 году в Екатеринбурге ориентировочно на 20 участках для голосования не запустились КОИБы.

«В предыдущие выборы (в Госдуму, сентябрь 2016 года — прим. ТАСС) в отношении КОИБов были претензии. Мы вместе с областной избирательной комиссией серьезно работали по тестированию, выяснилась одна из причин сбоя: слишком длинные избирательные бюллетени сбивали работу компьютера Мы рассчитываем, что в этом году каких-то сбоев (в работе КОИБов) не будет», — сказал Тушин.

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По его словам, в Екатеринбурге отдельно рассматривался вопрос энергетического обеспечения, чтобы не было сбоев в работе компьютеров.