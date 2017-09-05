Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС

Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

«Я предложу на следующем саммите ЕС обсудить будущие отношения с Турцией, в том числе вопрос о том, чтобы отложить или прекратить переговоры (о вступлении в сообщество)», — сказала она.