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11:39 (мск), источник: ТАСС

Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Европе необходимо на следующем саммите обсудить возможное прекращение переговоров о вступлении Турции в Европейский союз.

Источник: Reuters

Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

«Я предложу на следующем саммите ЕС обсудить будущие отношения с Турцией, в том числе вопрос о том, чтобы отложить или прекратить переговоры (о вступлении в сообщество)», — сказала она.

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