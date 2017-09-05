Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС
БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Европе необходимо на следующем саммите обсудить возможное прекращение переговоров о вступлении Турции в Европейский союз.
БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Европе необходимо на следующем саммите обсудить возможное прекращение переговоров о вступлении Турции в Европейский союз.
Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.
«Я предложу на следующем саммите ЕС обсудить будущие отношения с Турцией, в том числе вопрос о том, чтобы отложить или прекратить переговоры (о вступлении в сообщество)», — сказала она.