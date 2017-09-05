На саммите БРИКС удалось сохранить всё, что наработано в Уфе — Владимир Путин

Глава государства, в частности, подвел итоги работы саммита БРИКС, рассказал о переговорах с лидерами иностранных государств на полях встречи «пятерки» и дал оценку наиболее актуальным международным проблемам.

Владимир Путин напомнил, что БРИКС складывался, по сути, по инициативе России в 2005 году, когда впервые собрали за одним столом представители Китайской Народной Республики, Индии и России. Вот так возникла сначала тройка, а затем и пятерка.

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«Это очень перспективное объединение, без всяких сомнений, которое не по каким-то идеологическим принципам собирается, а в силу наличия целого ряда совпадающих интересов, — отметил глава государства. — И прежде всего связано это со структурой экономики и с нашим общим стремлением придать мировой экономике, так скажем, более справедливый и благородный характер. И в целом нам за предыдущие годы удавалось согласовать свои позиции по целому ряду крупных, основополагающих вопросов».

Руководители стран БРИКС регулярно встречаются не только на специализированных саммитах, как на этот раз в Китайской Народной Республике, но и на полях различных международных мероприятий в преддверии этих событий. Например, перед «двадцаткой».

Владимир Путин обратил внимание на то, что создан и уже функционирует новый Банк развития. Россия начинает получать соответствующее финансирование по трем проектам. Это касается водоочистки в бассейне Волги, это касается развития судебной системы, прежде всего речь идет о строительстве зданий, сооружений и информатизации судебной системы России. Речь идет о некоторых других весьма интересных и, может быть, не таких уж масштабных, но все-таки важных для нашей страны проектах.

«Это только первые шаги. Пул резервных валют начинает работать. Мы способствуем контактам между деловыми людьми. И Деловой совет всё интенсивнее функционирует, и поддерживаются в том числе российские инициативы», — рассказал глава государства.

Отдельно Владимир Путин затронул тему женского предпринимательства: «на мой взгляд, это важная, правильная вещь. Практически во всем мире стараются поддержать женское предпринимательство».

Президент России отметил, что есть и другие важные, интересные и перспективные начинания. Уверен, что это объединение будет эффективно работать и в будущем.