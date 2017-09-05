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11:53 (мск), источник: ТАСС

В КПРФ заявили о применении админресурса и непризнании итогов выборов в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московский городской комитет КПРФ заявил о серьезном злоупотреблении административным ресурсом на муниципальных выборах в столице, о давлении на своих кандидатов и о намерении не признавать итоги этих выборов.

Источник: РИА "Новости"

Позицию отделения партии озвучил во вторник руководитель горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

«Ход этой выборной кампании нам показал однозначно, что никаких выборов в Москве не проводится. Нет этих выборов, ни честных, ни открытых, ни конкурентных, идет колоссальное применение административного ресурса и, на мой взгляд, делается все возможное, чтобы москвичи на выборы не пришли», — сказал он на пресс-конференции.

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По словам Рашкина, от кандидатов, выдвинутых КПРФ, и членов территориальных избиркомов, представляющих партию, поступает информация о том, что «идет жестокий каток» на кандидатов. «Мы видим, что часть из них не выдержали этого пресса многотонного и снялась с выборов», — отметил коммунист.

Рашкин заявил, что «такие выборы признавать нельзя». «И мы их уже не признаем», — подчеркнул он.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах — всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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