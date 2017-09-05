Губернатор Приморья рассказал о планах при обострении ситуации с КНДР
Владимир Миклушевский: они носят закрытый характер.
Владимир Миклушевский: они носят закрытый характер.
Глава Приморья Владимир Миклушевский успокоил жителей региона в связи северокорейской проблемой. Губернатор заверил, что в регион готов к потенциальным угрозам, однако углубляться в данный вопрос не захотел, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Вопрос по поводу установившегося напряжения и обострения ситуации с КНДР прозвучал во время общения главы региона с прессой. Во вторник, 5 сентября, Миклушевский провёл
Один из журналистов поинтересовался, какие меры будут принимать в регионе в случае обострения конфликта с КНДР. «Существуют ли
«Могу всех успокоить. Планы существуют. Они носят закрытый характер. Они носят общий характер для всех угроз, не только со стороны потенциальных. Специально употребил слово “потенциальных”, потому что, на мой взгляд, не следует сейчас кого-то пугать. Я бы не хотел сейчас глубоко погружаться в эту тему, давайте всё-таки к ВЭФ перейдём»
Между тем, ещё в первой половине августа РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что рядом с Приморьем назревает катастрофичная ситуация. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала развитие событий в КНДР, связанное с противостоянием этой страны и США.
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