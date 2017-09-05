Губернатор Приморья рассказал о планах при обострении ситуации с КНДР

Источник: Восток Медиа

Глава Приморья Владимир Миклушевский успокоил жителей региона в связи северокорейской проблемой. Губернатор заверил, что в регион готов к потенциальным угрозам, однако углубляться в данный вопрос не захотел, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вопрос по поводу установившегося напряжения и обострения ситуации с КНДР прозвучал во время общения главы региона с прессой. Во вторник, 5 сентября, Миклушевский провёл пресс-конференцию в рамках стартующего третьего Восточного экономического форума.

Один из журналистов поинтересовался, какие меры будут принимать в регионе в случае обострения конфликта с КНДР. «Существуют ли какие-то планы по подготовке населения?» — спросила представитель журнала «Редкие земли».

«Могу всех успокоить. Планы существуют. Они носят закрытый характер. Они носят общий характер для всех угроз, не только со стороны потенциальных. Специально употребил слово “потенциальных”, потому что, на мой взгляд, не следует сейчас кого-то пугать. Я бы не хотел сейчас глубоко погружаться в эту тему, давайте всё-таки к ВЭФ перейдём» Владимир Миклушевский

Между тем, ещё в первой половине августа РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что рядом с Приморьем назревает катастрофичная ситуация. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала развитие событий в КНДР, связанное с противостоянием этой страны и США.

Тогда же интернет-общественность Приморья «взорвала» реплика замредактора «Эха Москвы» о ядерном облаке над краем. Владимир Варфоломеев в прямом эфире весьма неосторожно высказался в отношении угрозы Северной Кореи для Дальнего Востока и в особенности приморской столицы. 26 августа, по данным зарубежных информагентств, северокорейские военные отправили в сторону Японского моря три баллистические ракеты малой дальности.