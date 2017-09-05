Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Нидерландах скандал из-за Крымского моста - СМИ
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
Соседка открывшего стрельбу в школе: "Сказал, что устроит теракт"
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
СМИ: Россия может лишиться миллиардов долларов, вложенных в США
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: в США заявили о возможности полного уничтожения КНДР
СМИ: 41-летняя Гусева в ярком бикини показала тело
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Атомный «Князь Владимир» оставит от врага лишь пепел – СМИ
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
10 государств, не признанных ни одной страной
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
12:10 (мск), источник: Восток Медиа

Губернатор Приморья рассказал о планах при обострении ситуации с КНДР

Владимир Миклушевский: они носят закрытый характер.

Источник: Восток Медиа

Глава Приморья Владимир Миклушевский успокоил жителей региона в связи северокорейской проблемой. Губернатор заверил, что в регион готов к потенциальным угрозам, однако углубляться в данный вопрос не захотел, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вопрос по поводу установившегося напряжения и обострения ситуации с КНДР прозвучал во время общения главы региона с прессой. Во вторник, 5 сентября, Миклушевский провёл пресс-конференцию в рамках стартующего третьего Восточного экономического форума.

Один из журналистов поинтересовался, какие меры будут принимать в регионе в случае обострения конфликта с КНДР. «Существуют ли какие-то планы по подготовке населения?» — спросила представитель журнала «Редкие земли».

«Могу всех успокоить. Планы существуют. Они носят закрытый характер. Они носят общий характер для всех угроз, не только со стороны потенциальных. Специально употребил слово “потенциальных”, потому что, на мой взгляд, не следует сейчас кого-то пугать. Я бы не хотел сейчас глубоко погружаться в эту тему, давайте всё-таки к ВЭФ перейдём»
Владимир Миклушевский

Между тем, ещё в первой половине августа РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что рядом с Приморьем назревает катастрофичная ситуация. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала развитие событий в КНДР, связанное с противостоянием этой страны и США.

Тогда же интернет-общественность Приморья «взорвала» реплика замредактора «Эха Москвы» о ядерном облаке над краем. Владимир Варфоломеев в прямом эфире весьма неосторожно высказался в отношении угрозы Северной Кореи для Дальнего Востока и в особенности приморской столицы. 26 августа, по данным зарубежных информагентств, северокорейские военные отправили в сторону Японского моря три баллистические ракеты малой дальности.

Некоторые интернет-СМИ, включая федеральные, распространили информацию о том, что в Приморье расселяют 1500 человек, проживающих около границы с КНДР. Однако в администрации края и Хасанского района эти данные опровергли.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В столице Приморья открыли улицу Дальнего Востока
В сёлах Хабаровского края «безжалостно» отстреливают медведей
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Россия до конца года проведет свыше 10 космических пусков
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
Названы имена пострадавших при стрельбе в подмосковной школе
Розыгрыш с «письмом от Серебренникова» сочли безнравственным
Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе (видео)
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
7 имен, которые означают «счастье» или «удача» Если вы верите в то, что имя действительно способно повлиять на судьбу ребенка, то выберите одно из нашего списка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь