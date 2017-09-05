В Раде настаивают на своем видении миротворческой миссии в Донбассе
КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Первый
КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Первый
Президент РФ во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.
По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин также заявил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении ряда условий.
По мнению Геращенко, президент РФ «пытается исказить идею украинского руководства относительно миротворцев в Донбассе, перевернуть все с ног на голову». «Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Как заявляет
Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ, она может помочь в проведении выборов в регионе.
Президент Украины Петр Порошенко в августе заявлял, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также эту идею Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН в сентябре в
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