В Раде настаивают на своем видении миротворческой миссии в Донбассе

Источник: РИА Новости

Президент РФ во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин также заявил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении ряда условий.

Читайте также Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе

По мнению Геращенко, президент РФ «пытается исказить идею украинского руководства относительно миротворцев в Донбассе, перевернуть все с ног на голову». «Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Как заявляет вице-спикер, миротворцев нужно ввести на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, чтобы следить за ситуацией с безопасностью и демилитаризацией, «их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе».

Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ, она может помочь в проведении выборов в регионе.