Власти Новосибирской области задумали создать еще одно новое министерство

Планируется, что новое министерство объединит в себе три департамента — лесного хозяйства, животного мира, а также департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Министерство будет правопреемником обязательств всех трех департаментов, а также получит возможность распоряжаться всеми лесными участками на территории региона, использовать природные ресурсы в рамках полномочий, а также заниматься охраной окружающей среды.