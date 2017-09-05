Власти Новосибирской области задумали создать еще одно новое министерство, об этом свидетельствуют данные проекта постановления на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».
Планируется, что новое министерство объединит в себе три департамента — лесного хозяйства, животного мира, а также департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Министерство будет правопреемником обязательств всех трех департаментов, а также получит возможность распоряжаться всеми лесными участками на территории региона, использовать природные ресурсы в рамках полномочий, а также заниматься охраной окружающей среды.
Первому заместителю председателя правительства НСО Знаткову поручено представить проект о новом министерстве через 15 дней после принятия постановления. Пока проект находится на стадии обсуждения. Оно завершится 11 сентября.
Накануне «Вести» сообщали, что реорганизация двух министерств правительства НСО обойдется бюджету в 47 млн рублей.