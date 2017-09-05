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12:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти Новосибирской области задумали создать еще одно новое министерство

Планируется, что новое министерство объединит в себе три департамента — лесного хозяйства, животного мира, а также департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, об этом свидетельствуют данные проекта постановления на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

Власти Новосибирской области задумали создать еще одно новое министерство, об этом свидетельствуют данные проекта постановления на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

Планируется, что новое министерство объединит в себе три департамента — лесного хозяйства, животного мира, а также департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Министерство будет правопреемником обязательств всех трех департаментов, а также получит возможность распоряжаться всеми лесными участками на территории региона, использовать природные ресурсы в рамках полномочий, а также заниматься охраной окружающей среды.

Первому заместителю председателя правительства НСО Знаткову поручено представить проект о новом министерстве через 15 дней после принятия постановления. Пока проект находится на стадии обсуждения. Оно завершится 11 сентября.

Накануне «Вести» сообщали, что реорганизация двух министерств правительства НСО обойдется бюджету в 47 млн рублей.

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