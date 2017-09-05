Больше тысячи свердловчан уже проголосовали на выборах губернатора
В труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области началось досрочное голосование по выборам главы региона.
В труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области началось досрочное голосование по выборам главы региона.
Напомним, основная масса избирателей свой выбор сделает 10 сентября.
По данным облизбиркома, на утро 5 сентября, участие в досрочном голосовании за три дня приняло уже 1195 избирателя, что составляет 16% от числа избирателей, включенных в списки в этих населенных пунктах.
В целом по области досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, запланировано на 98 избирательных участках в 173 населенных пунктах.
Всего в досрочном голосовании смогут принять участие 7382 избирателя. Добираться до населенных пунктов члены избиркомов будут на вездеходах, джипах, катерах и даже по узкоколейной железной дороге.