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13:03 (мск), источник: ЕАН

Больше тысячи свердловчан уже проголосовали на выборах губернатора

В труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области началось досрочное голосование по выборам главы региона.

Источник: Reuters

Напомним, основная масса избирателей свой выбор сделает 10 сентября.

По данным облизбиркома, на утро 5 сентября, участие в досрочном голосовании за три дня приняло уже 1195 избирателя, что составляет 16% от числа избирателей, включенных в списки в этих населенных пунктах.

В целом по области досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, запланировано на 98 избирательных участках в 173 населенных пунктах.

Справка
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Всего в досрочном голосовании смогут принять участие 7382 избирателя. Добираться до населенных пунктов члены избиркомов будут на вездеходах, джипах, катерах и даже по узкоколейной железной дороге.

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