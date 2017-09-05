Больше тысячи свердловчан уже проголосовали на выборах губернатора

Источник: Reuters

Напомним, основная масса избирателей свой выбор сделает 10 сентября.

По данным облизбиркома, на утро 5 сентября, участие в досрочном голосовании за три дня приняло уже 1195 избирателя, что составляет 16% от числа избирателей, включенных в списки в этих населенных пунктах.

В целом по области досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, запланировано на 98 избирательных участках в 173 населенных пунктах.

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