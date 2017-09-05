Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
Убивший девять человек в Твери высказался о смертной казни
Президент Литвы: при встрече с Путиным получила список требований
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
"Страшная несправедливость": Догилева о размере своей пенсии
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Эксперты узнали стоимость всей российской недвижимости
Здания, похожие на людей (фото)
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
17Королевская катастрофа
13:29 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Дмитрий Рогозин, Ван Ян и Андрей Бочаров возложили цветы на Мамаевом кургане

5 сентября, во второй день рабочей поездки в Волгоград вице-премьера российского правительства, Дмитрий Рогозин, руководство региона и делегация из Китая побывали на Мамаевом кургане.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян. С Дмитрием Рогозиным они являются сопредседателями российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Вместе они осмотрели памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» и возложили венки и цветы в зале Воинской славы.

«Великий город, героический народ, неиссякаемый подвиг» — такую запись в Книге Памяти оставил глава китайской делегации. Дмитрий Рогозин написал: «Вечная память героям, великая им благодарность за то, что есть у нас Сталинград, есть у нас Россия, есть будущее у наших детей».

Затем гости возложили цветы к могиле маршала Чуйкова. А после поднялись к подножию скульптуры «Родина-мать зовет!», которая произвела на них большое впечатление.

После посещения Мамаева кургана заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян отправились в музей-панораму «Сталинградская битва» на первое заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. На нем обсудили широкий круг вопросов международного значения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
После стрельбы в школе возбуждено дело о хулиганстве
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Розыгрыш с «письмом от Серебренникова» сочли безнравственным
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Допинг в России: Макларен взял свои слова обратно Пока официальных заявлений со стороны МОК не последовало
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Москва согласовала застройку «золотого острова»
Названы курорты с самым дешевым жильем
В Москве открыли новый шоу-рум по реновации
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь