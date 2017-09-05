Дмитрий Рогозин, Ван Ян и Андрей Бочаров возложили цветы на Мамаевом кургане

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян. С Дмитрием Рогозиным они являются сопредседателями российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Вместе они осмотрели памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» и возложили венки и цветы в зале Воинской славы.

«Великий город, героический народ, неиссякаемый подвиг» — такую запись в Книге Памяти оставил глава китайской делегации. Дмитрий Рогозин написал: «Вечная память героям, великая им благодарность за то, что есть у нас Сталинград, есть у нас Россия, есть будущее у наших детей».

Затем гости возложили цветы к могиле маршала Чуйкова. А после поднялись к подножию скульптуры «Родина-мать зовет!», которая произвела на них большое впечатление.