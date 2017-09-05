Дмитрий Рогозин, Ван Ян и Андрей Бочаров возложили цветы на Мамаевом кургане
5 сентября, во второй день рабочей поездки в Волгоград
5 сентября, во второй день рабочей поездки в Волгоград
Китайскую делегацию возглавляет
«Великий город, героический народ, неиссякаемый подвиг» — такую запись в Книге Памяти оставил глава китайской делегации. Дмитрий Рогозин написал: «Вечная память героям, великая им благодарность за то, что есть у нас Сталинград, есть у нас Россия, есть будущее у наших детей».
Затем гости возложили цветы к могиле маршала Чуйкова. А после поднялись к подножию скульптуры «Родина-мать зовет!», которая произвела на них большое впечатление.
После посещения Мамаева кургана заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и