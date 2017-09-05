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12:55 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Задать вопросы власти напрямую смогут жители Бора 8 сентября

Задать вопросы чиновникам напрямую смогут жители городского округа Бор. 8 сентября приемная губернатора и правительства Нижегородской области проведет там выездной прием граждан.

Встречи с жителями будут проводится на территории города. Записаться можно по телефонам в Нижнем Новгороде — 439−04−98 или 430−96−39.

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