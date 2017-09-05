Задать вопросы власти напрямую смогут жители Бора 8 сентября
Задать вопросы чиновникам напрямую смогут жители городского округа Бор. 8 сентября приемная губернатора и правительства Нижегородской области проведет там выездной прием граждан.
Задать вопросы чиновникам напрямую смогут жители городского округа Бор. 8 сентября приемная губернатора и правительства Нижегородской области проведет там выездной прием граждан.
Встречи с жителями будут проводится на территории города. Записаться можно по телефонам в Нижнем Новгороде — 439−04−98 или 430−96−39.