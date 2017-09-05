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14:01 (мск), источник: ТАСС

Совет судей на Кубани не нашел подтверждения данным СМИ о свадьбе дочери судьи за $2 млн

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Совет судей Краснодарского края не нашел подтверждения ни одному из опубликованных в СМИ фактов, порочащих судью Елену Хахалеву, в том числе в связи со свадьбой ее дочери, которая, по информации адвоката Сергея Жорина, якобы обошлась в $2 млн, сообщил во вторник ТАСС председатель совета судей Владимир Кисляк.

«Сейчас все вопросы, которые были поставлены в публикациях СМИ, проверены, по ним даны все необходимые ответы. И мы предоставили эти ответы всем заинтересованным лицам: тем, кто обращался в совет судей с жалобами либо заявлениями. Мы установили, что все факты не соответствуют действительности, и, соответственно, в действиях судьи Хахалевой не усматривается признаков дисциплинарных проступков», — сказал Кисляк.

Он уточнил, что проверялась информация не только о скандальной свадьбе дочери Хахалевой, но и опубликованные после данные.

«[Совет судей не нашел подтверждения] относительно ее (Хахалевой — прим. ТАСС) участия в финансировании свадьбы, мы не нашли подтверждения, что она или кто-то подарил молодым [автомобиль] Bentley. Мы не нашли подтверждений достоверности той информации, что она поступила на работу по поддельному диплому и не обучалась в университете. Мы не нашли подтверждений, что она поддерживала отношения с представителями криминального мира», — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что выводы сделаны «не на основе предположений, а на основе предоставленных документов». Кисляк добавил, что при этом в полномочия совета судей не входит проверка судебных дел, которые вела Хахалева. По его словам, на данный момент работа совета в отношении Хахалевой закончена, но проверка может быть возобновлена, если «будут представлены иные документы, которые бы могли повлиять на результат работы комиссии совета судей».

Также совет не станет обращаться в Адвокатскую палату Москвы и Минюст РФ с просьбой проверить действия адвоката Сергея Жорина, хотя ранее этот вариант рассматривался.

Скандальная свадьба

Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой прошла в июне. По сообщениям ряда СМИ, гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, оценил в соцсетях расходы на торжество в $2 млн.

Как сообщал ТАСС отец невесты, бывший муж судьи Роберт Хахалев, свадьба в действительности обошлась примерно в 5 млн рублей, а некоторые из звезд эстрады были приглашены в качестве гостей, поскольку он с ними с детства знаком.

Как рассказывал ТАСС Кисляк, Совет судей, проверив расходы на свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, не нашел подтверждения озвученной в СМИ суммы в $2 млн, расходы, по данным Совета, составили 4,5 млн рублей. Он также выразил мнение, что опубликованная информация является клеветой и может быть попыткой давления распространившего эти сведения адвоката на суд.

Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. В настоящее время является председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда — занимается, в частности, рассмотрением земельных споров фермеров. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. В собственности жилой дом площадью 66 кв. м и два земельных участка площадью 300 и 851 кв. м. соответственно.

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