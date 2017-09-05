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13:49 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде Дмитрий Рогозин и Ван Ян обсудили вопросы сотрудничества России и Китая

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась встреча сопредседателей Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств — Дмитрия Рогозина и Ван Яна.

Источник: РИАЦ

В ней также принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Открывая встречу, Андрей Бочаров от имени всех жителей приветствовал гостей на легендарной земле Волгограда. Губернатор подчеркнул, что встреча проходит в Триумфальном зале, одном из самых красивых и торжественных мест всей России.

— Это знаковое место для всего мира, — подчеркнул Андрей Бочаров, — здесь проходила передовая линия советской обороны. Отборные немецко-фашистские войска, прошедшие всю Европу, здесь не смогли преодолеть сотню метров до Волги. Им противостояли мужество и героизм наших солдат, поколения победителей. Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе войны и, в конечном счете, оказала решающее влияние на судьбы мира.

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Андрей Бочаров отметил, что в той войне Россия и Китай были союзниками, вместе сражались, вместе выстояли и вместе победили.

— Волгоградская область готовится встретить 75-летие Великой Победы под Сталинградом, — сказал губернатор. — Мы будем считать за честь видеть вас и других членов делегации на нашем общем празднике.

Дмитрий Рогозин поблагодарил Андрея Бочарова за «прекрасно составленную программу» и организацию работы обеих делегаций. Он подчеркнул, что конструктивное взаимодействие России и Китая носит разветвлённый характер во всех сферах и на всех уровнях. С момента последней встречи двух вице-премьеров товарооборот между обеими странами вырос на 35 процентов, это наилучшая восстановительная динамика по сравнению с другими партнерами.

В повестку дня вице-премьер предложил включить для обсуждения вопросы взаимодействия в атомной и космической промышленности, в сельском хозяйстве, в гражданской авиации, в освоении Арктики.

Ван Ян также выразил искреннюю благодарность Андрею Бочарову за отличную организацию всей работы. Он отметил неизгладимое впечатление, которое произвело на него и на всех членов делегации посещение Мамаева кургана.

— Мы отдаем дань памяти солдат, павших за свободу и независимость своей Родины, — сказал вице-премьер. — Мы рады, что на месте руин встал прекрасный город. Мы радуемся также успехам России, которая под руководством президента Владимира Путина, возрождает свою экономику и добилась впечатляющих результатов. Со своей стороны, я буду всемерно способствовать умножению взаимных контактов, в том числе укреплению сотрудничества с Волгоградской областью.

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Стоит отметить, что Волгоградскую область и регионы Китая связывают тесные экономические, культурные, образовательные отношения. Действуют побратимские договоры между Волгоградской областью и провинцией Цзилинь, между Волгоградом и ЧэндУ. Межрегиональное сотрудничество осуществляется по широкому кругу вопросов в сфере торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, научно-технической сфере, сфере социальной политики, культуры, спорта.

В 2016 году состоялся рабочий визит делегации Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым в провинцию Цзилинь. Тогда же Волгоград с рабочим визитом посетила делегация провинции Цзилинь во главе с заместителем начальника канцелярии иностранных дел провинции госпожой Хуан Лихуа.

Состоялся еще ряд обменов делегациями в целях активизации сотрудничества в различных сферах хозяйствования. Во внешней торговле с КНР в 2016 году участвовали 72 волгоградских предприятия. С начала нынешнего года волгоградский экспорт в Китай возрос почти в 3,4 раза, импорт из Китая — более чем в 1,3 раза. На территории Волгоградской области зарегистрировано 33 предприятия с участием китайского капитала.

Развиваются и укрепляются научные и академические связи в сфере образования между волгоградскими и китайскими высшими учебными заведениями. В настоящее время в вузах области обучается 227 граждан Китайской Народной Республики.

Заседание комиссии впервые проходит на волгоградской земле в двухдневном формате, решается широкий круг актуальных вопросов федерального, международного уровней. Волгоград подтверждает статус международного центра народной дипломатии, региона федерального значения.

Символично, что в эти же дни в Китае проходит встреча глав государств, входящих в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), а после этого во Владивостоке состоится Восточный экономический форум. Китайскую делегацию также возглавит вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян.

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