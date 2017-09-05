В Волгограде Дмитрий Рогозин и Ван Ян обсудили вопросы сотрудничества России и Китая
В Триумфальном зале
В Триумфальном зале
В ней также принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Открывая встречу, Андрей Бочаров от имени всех жителей приветствовал гостей на легендарной земле Волгограда. Губернатор подчеркнул, что встреча проходит в Триумфальном зале, одном из самых красивых и торжественных мест всей России.
— Это знаковое место для всего мира, — подчеркнул Андрей Бочаров, — здесь проходила передовая линия советской обороны. Отборные
Андрей Бочаров отметил, что в той войне Россия и Китай были союзниками, вместе сражались, вместе выстояли и вместе победили.
— Волгоградская область готовится встретить 75-летие Великой Победы под Сталинградом, — сказал губернатор. — Мы будем считать за честь видеть вас и других членов делегации на нашем общем празднике.
Дмитрий Рогозин поблагодарил Андрея Бочарова за «прекрасно составленную программу» и организацию работы обеих делегаций. Он подчеркнул, что конструктивное взаимодействие России и Китая носит разветвлённый характер во всех сферах и на всех уровнях. С момента последней встречи двух
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Ван Ян также выразил искреннюю благодарность Андрею Бочарову за отличную организацию всей работы. Он отметил неизгладимое впечатление, которое произвело на него и на всех членов делегации посещение Мамаева кургана.
— Мы отдаем дань памяти солдат, павших за свободу и независимость своей Родины, — сказал
Стоит отметить, что Волгоградскую область и регионы Китая связывают тесные экономические, культурные, образовательные отношения. Действуют побратимские договоры между Волгоградской областью и провинцией Цзилинь, между Волгоградом и ЧэндУ. Межрегиональное сотрудничество осуществляется по широкому кругу вопросов в сфере торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта,
В 2016 году состоялся рабочий визит делегации Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым в провинцию Цзилинь. Тогда же Волгоград с рабочим визитом посетила делегация провинции Цзилинь во главе с заместителем начальника канцелярии иностранных дел провинции госпожой Хуан Лихуа.
Состоялся еще ряд обменов делегациями в целях активизации сотрудничества в различных сферах хозяйствования. Во внешней торговле с КНР в 2016 году участвовали 72 волгоградских предприятия. С начала нынешнего года волгоградский экспорт в Китай возрос почти в 3,4 раза, импорт из Китая — более чем в 1,3 раза. На территории Волгоградской области зарегистрировано 33 предприятия с участием китайского капитала.
Развиваются и укрепляются научные и академические связи в сфере образования между волгоградскими и китайскими высшими учебными заведениями. В настоящее время в вузах области обучается 227 граждан Китайской Народной Республики.
Заседание комиссии впервые проходит на волгоградской земле в двухдневном формате, решается широкий круг актуальных вопросов федерального, международного уровней. Волгоград подтверждает статус международного центра народной дипломатии, региона федерального значения.
Символично, что в эти же дни в Китае проходит встреча глав государств, входящих в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай,