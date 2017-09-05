Виталий Мутко срочно прервал визит в Екатеринбург

Источник: РИА "Новости"

По неофициальной информации, его вызвал президент Владимир Путин. Остальная часть делегации остается в столице Урала и продолжит работу по плану.

Напомним, свердловские чиновники и журналисты сегодня не дождались вице-премьера в екатеринбургском спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец».

Мутко должен был принять участие в церемонии открытия стадиона. Для него готовили небольшую экскурсию по административно-бытовому комплексу и по стадиону.

На стадионе «Калининец» будет размещена одна из тренировочных баз для участников Чемпионата мира по футболу 2018 года.

До отъезда из Екатеринбурга, Мутко успел посетить «Екатеринбург Арену».

«Екатеринбург не вызывает у нас никаких серьезных тревог. Фактически, все, что было включено в программу подготовки, идет в графике и даже в определенной степени с опережением. Нужно отметить большую работу правительства Свердловской области, главы региона и мэрии Екатеринбурга. Вокруг стадиона сегодня создается очень хорошее, комфортное пространство для того, чтобы сюда было удобно добраться. Открыты новые рекреационные и пешеходные зоны, новая дорожная сеть. И стадион получается таким историческим, и будет украшением центра Екатеринбурга», — заявил чиновник.