Виталий Мутко срочно прервал визит в Екатеринбург

По неофициальной информации, его вызвал президент Владимир Путин. Остальная часть делегации остается в столице Урала и продолжит работу по плану.
Напомним, свердловские чиновники и журналисты сегодня не дождались
Мутко должен был принять участие в церемонии открытия стадиона. Для него готовили небольшую экскурсию по
На стадионе «Калининец» будет размещена одна из тренировочных баз для участников Чемпионата мира по футболу 2018 года.
До отъезда из Екатеринбурга, Мутко успел посетить «Екатеринбург Арену».
«Екатеринбург не вызывает у нас никаких серьезных тревог. Фактически, все, что было включено в программу подготовки, идет в графике и даже в определенной степени с опережением. Нужно отметить большую работу правительства Свердловской области, главы региона и мэрии Екатеринбурга. Вокруг стадиона сегодня создается очень хорошее, комфортное пространство для того, чтобы сюда было удобно добраться. Открыты новые рекреационные и пешеходные зоны, новая дорожная сеть. И стадион получается таким историческим, и будет украшением центра Екатеринбурга», — заявил чиновник.
Отметим, что на стадионе полностью завершены работы на постоянных трибунах, ведется устройство