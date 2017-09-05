Ярошук о дорогах на Острове: Там грунты гуляют и всё опускается!

Источник: Калининград.Ru

Ненормативное состояние улицы Павлова на Острове обусловлено подвижными грунтами. Об этом рассказал глава Калининграда Александр Ярошук после оперативного совещания в горадминистрации во вторник, 5 сентября.

Дождь три дня шёл. Сейчас вот закончился — снова подсыпем. Там подсыпают крошкой из щебня, но всё опускается. Мы же давно обсуждали эту проблему. Там даже песок, по которому никто не ездил, опускается. Там грунты гуляют, — отметил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что ремонт улицы Павлова и укладку асфальтового покрытия завершат своевременно. При этом точных сроков Ярошук не назвал.