Ярошук о дорогах на Острове: Там грунты гуляют и всё опускается!
По словам градоначальника, улицу Павлова приходится отсыпать после каждого дождя.
По словам градоначальника, улицу Павлова приходится отсыпать после каждого дождя.
Ненормативное состояние улицы Павлова на Острове обусловлено подвижными грунтами. Об этом рассказал глава Калининграда Александр Ярошук после оперативного совещания в горадминистрации во вторник, 5 сентября.
Дождь три дня шёл. Сейчас вот закончился — снова подсыпем. Там подсыпают крошкой из щебня, но всё опускается. Мы же давно обсуждали эту проблему. Там даже песок, по которому никто не ездил, опускается. Там грунты гуляют, — отметил мэр.
Градоначальник подчеркнул, что ремонт улицы Павлова и укладку асфальтового покрытия завершат своевременно. При этом точных сроков Ярошук не назвал.
Улица Павлова в настоящее время является единственным заездом на остров Октябрьский. Район остался практически отрезанным после начала ремонта двух мостов. Теперь попасть сюда можно только через Вторую эстакаду и съезды. Ранее глава города поручил дважды в неделю подсыпать участок, чтобы дорога не разбивалась.