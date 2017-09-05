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14:44 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук о дорогах на Острове: Там грунты гуляют и всё опускается!

По словам градоначальника, улицу Павлова приходится отсыпать после каждого дождя.

Источник: Калининград.Ru

Ненормативное состояние улицы Павлова на Острове обусловлено подвижными грунтами. Об этом рассказал глава Калининграда Александр Ярошук после оперативного совещания в горадминистрации во вторник, 5 сентября.

Дождь три дня шёл. Сейчас вот закончился — снова подсыпем. Там подсыпают крошкой из щебня, но всё опускается. Мы же давно обсуждали эту проблему. Там даже песок, по которому никто не ездил, опускается. Там грунты гуляют, — отметил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что ремонт улицы Павлова и укладку асфальтового покрытия завершат своевременно. При этом точных сроков Ярошук не назвал.

Улица Павлова в настоящее время является единственным заездом на остров Октябрьский. Район остался практически отрезанным после начала ремонта двух мостов. Теперь попасть сюда можно только через Вторую эстакаду и съезды. Ранее глава города поручил дважды в неделю подсыпать участок, чтобы дорога не разбивалась.

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