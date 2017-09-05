Нижегородские чиновники Сергей Белов и Надежда Рожкова будут обжаловать решение Ленинского райсуда в вышестоящей инстанции

Источник: AP 2017

Как заявил журналистам 5 сентября после заседания суда сам Сергей Белов, стороне защиты не дали возможности опросить своих свидетелей, а также не предоставили времени на подготовку к прениям. В связи с этим суд, по его мнению, и вынес такое решение.

Сергей Белов заявил, что «сегодняшнее решение суда не справедливое и он будет его обжаловать». В свою очередь Надежда Рожкова также отметила, что будет обжаловать решение суда и она по-прежнему не признает себя виновной.

По ее словам, за обрушение дома и признание его аварийным, должна отвечать домоуправляющая компания «Зеленый город», в ведении которой этот дом и находился. Также Надежда Рожкова заявила, что отдала муниципальной службе 20 лет своей жизни и ей ничего стыдиться, так как работала она профессионально и даже получила ряд должностных наград.

Она напомнила, что горадминистрация много сделала для размещения и переселения жителей обрушившегося дома и многие до сих пор благодарят ее и Сергея Белова.

Ранее сообщалось, что 5 сентября суд признал чиновников виновными в халатности по делу об обрушении дома на ул. Самочкина Нижнего Новгорода.