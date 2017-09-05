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14:42 (мск), источник: АиФ Уфа

«Нам не стыдно за наш город» — глава администрации Уфы

Данные Росстата, по мнению чиновника, показывают положительную динамику развития города.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Глава администрации поделился данными Росстата о развитии городов-миллиоников за 2015−2016 год. Столица Башкирии показывает рост рождаемости, снижение смертности, увеличение средней заработной платы, об этом сообщил 5 сентября на оперативном совещании мэр Уфы Ирек Ялалов.

«Нам не стыдно за наш город и за достижения последних пяти лет», — заявил мэр. По его мнению, «в целом динамика развития города находится в положительном тренде», он развивается «опережающими темпами по сравнению с большинством российских городов».

По числу родившихся на тысячу населения Уфа второй год подряд занимает 2 место среди городов-миллиоников.

«По рождаемости мы одни из самых высоких в РФ, — сделал вывод Ирек Ялалов. — Это главный показатель, который прямо или косвенно показывает, что люди хотят в этом городе жить, рожать и воспитывать детей».

По естественному приросту населения Уфа в тройке лучших. Если в 2015 году он составлял 4,8 на тысячу человек населения, то в прошлом году это показатель составил 4,7.

Растёт среднемесячная заработная плата. Если в 2015 году город занимал 6-е место (35 674 руб.), то в прошлом году Уфа переместилась на 5-е место (39 011 руб.) среди городов-миллионников. Здесь Ирек Ялалов оговорился, что подобная информация вызывает у людей «много эмоций, когда эти цифры мы озвучиваем».

Комментарий.

Политолог Дмитрий Михайличенко:

«Текущие социально-экономические реалии нашей страны не всегда позволяют понять и адекватно оценить работу администраций мегаполисов. В условиях хронического недофинансирования городов России, в том числе и мегаполисов, инфраструктурное развитие в посткрымский период заметно замедлилось. Проблемы с ливневками, свалками, дорожным полотном есть почти во всех миллионниках страны, а у городских администраций очень часто нет возможности своевременно проводить ремонт. В этом плане умение оптимально распоряжаться ограниченным ресурсом крайне важно для руководителя муниципалитета.

То, что Уфа неплохо смотрится на фоне других 15 мегаполисов страны — это позитивный факт. Достижения есть, однако и вопросов, которые требуют оперативного решения, также очень много. В Уфу многие приезжают, но и эмиграционные потоки очень значительные. Причем уезжают много молодых людей. В том числе из-за того, что уровень высшего образования в той же Казани или Екатеринбурге выше, чем в Уфе.

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