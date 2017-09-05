«Нам не стыдно за наш город» — глава администрации Уфы
Данные Росстата, по мнению чиновника, показывают положительную динамику развития города.
Данные Росстата, по мнению чиновника, показывают положительную динамику развития города.
Глава администрации поделился данными Росстата о развитии
«Нам не стыдно за наш город и за достижения последних пяти лет», — заявил мэр. По его мнению, «в целом динамика развития города находится в положительном тренде», он развивается «опережающими темпами по сравнению с большинством российских городов».
По числу родившихся на тысячу населения Уфа второй год подряд занимает 2 место среди
«По рождаемости мы одни из самых высоких в РФ, — сделал вывод Ирек Ялалов. — Это главный показатель, который прямо или косвенно показывает, что люди хотят в этом городе жить, рожать и воспитывать детей».
По естественному приросту населения Уфа в тройке лучших. Если в 2015 году он составлял 4,8 на тысячу человек населения, то в прошлом году это показатель составил 4,7.
Растёт среднемесячная заработная плата. Если в 2015 году город занимал 6-е место (35 674 руб.), то в прошлом году Уфа переместилась на 5-е место (39 011 руб.) среди
Комментарий.
Политолог Дмитрий Михайличенко:
«Текущие
То, что Уфа неплохо смотрится на фоне других 15 мегаполисов страны — это позитивный факт. Достижения есть, однако и вопросов, которые требуют оперативного решения, также очень много. В Уфу многие приезжают, но и эмиграционные потоки очень значительные. Причем уезжают много молодых людей. В том числе