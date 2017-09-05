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14:55 (мск), источник: Publika.md

В национальный бюджет поступило более 20 миллиардов леев

Почти 21 миллиард леев поступил с начала года в национальный публичный бюджет. Это на 19% больше, чем годом ранее и на 7% выше, чем прогнозировали власти.

Источник: Publika.md

Девять миллиардов составили отчисления в государственный бюджет. Более семи — поступило в бюджет социального страхования. Ещё по два миллиарда 200 тысяч перечислили в Фонд медицинского страхования и местные бюджеты.

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