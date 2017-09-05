Президент Путин прилетел во Владивосток
Борт № 1 с президентом России только что приземлился в аэропорту Кневичи.
Борт № 1 с президентом России только что приземлился в аэропорту Кневичи.
В Приморский край прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Как стало известно РИА «Восток-Медиа», самолёт приземлился несколько минут назад в аэропорту Владивостока — Кневичи.
Из аэропорта Путин отправится на остров Русский и осмотрит экспозицию, посвящённую территориям опережающего развития, а также в режиме видеоконференции даст старт ряду предприятий региона. Завтра, 6 сентября, по информации kremlin.ru, российский президент проведёт заседание президиума Государственного совета по теме комплексного
Кроме того, запланированы многочисленные встречи с представителями зарубежных деловых кругов и другими участниками форума, обсуждение актуальных вопросов предпринимательства в регионе и перспективных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке с участием иностранного капитала. О ситуации в Приморском крае Путин поговорит во время личной встречи с губернатором Владимиром Миклушевским.
7 сентября Владимир Путин выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума. Глава государства поделится своим видением перспектив сотрудничества на Дальнем Востоке, расскажет о подходах России к региональной экономической интеграции, в том числе в контексте создания большого евразийского пространства, даст свою оценку наиболее острым политическим вызовам и угрозам в
В свой последний день делового визита в Приморский край, 8 сентября, глава государства побывает на судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой Камень. Там он ознакомится с текущими и перспективными проектами завода.