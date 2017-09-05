Президент Путин прилетел во Владивосток

В Приморский край прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Как стало известно РИА «Восток-Медиа», самолёт приземлился несколько минут назад в аэропорту Владивостока — Кневичи.

Основная цель визита главы государства — участие в третьем Восточном экономическом форуме, который собрал во Владивостоке президентов нескольких стран, представителей правительства РФ и губернаторов дальневосточных регионов. Ключевые мероприятия ВЭФ пройдут 6 и 7 сентября, в том числе культурные — в центре Владивостока.

Из аэропорта Путин отправится на остров Русский и осмотрит экспозицию, посвящённую территориям опережающего развития, а также в режиме видеоконференции даст старт ряду предприятий региона. Завтра, 6 сентября, по информации kremlin.ru, российский президент проведёт заседание президиума Государственного совета по теме комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока.

Кроме того, запланированы многочисленные встречи с представителями зарубежных деловых кругов и другими участниками форума, обсуждение актуальных вопросов предпринимательства в регионе и перспективных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке с участием иностранного капитала. О ситуации в Приморском крае Путин поговорит во время личной встречи с губернатором Владимиром Миклушевским.

7 сентября Владимир Путин выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума. Глава государства поделится своим видением перспектив сотрудничества на Дальнем Востоке, расскажет о подходах России к региональной экономической интеграции, в том числе в контексте создания большого евразийского пространства, даст свою оценку наиболее острым политическим вызовам и угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Затем президент России вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и своим коллегой из Монголии по имени Халтмагийн Баттулга примет участие в церемонии передачи студентам и преподавателям ДВФУ «капсулы времени» будущего Дворца единоборств. Также они будут наблюдать за финальными соревнованиями международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена».