Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора

Источник: Reuters

Об этом РИА Новости рассказал источник, близкий к «Хезболле», чьи бойцы участвуют в боях на стороне сирийских военных.

«Это произошло благодаря прорыву через маленький коридор передового отряда с юго-западного направления, где произошла встреча с силами, находившимися на территории 137-й механизированной бригады [армии САР] на западной [окраине] города», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает источник, о полном снятии осады города говорить пока рано, однако это может произойти уже в ближайшие дни.

Блокада продолжалась свыше трех лет. В настоящее время, по сведениям РИА Новости, армия и союзники ведут ожесточенные бои с боевиками в 35−40 километрах к югу от Дейр-эз-Зора. С воздуха правительственным войскам оказывают поддержку самолеты российских ВКС и ВВС Сирии.