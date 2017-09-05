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15:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора

Отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на юго-западном направлении Дейр-эз-Зора и встретились с защитниками города.

Источник: Reuters

Об этом РИА Новости рассказал источник, близкий к «Хезболле», чьи бойцы участвуют в боях на стороне сирийских военных.

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«Это произошло благодаря прорыву через маленький коридор передового отряда с юго-западного направления, где произошла встреча с силами, находившимися на территории 137-й механизированной бригады [армии САР] на западной [окраине] города», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает источник, о полном снятии осады города говорить пока рано, однако это может произойти уже в ближайшие дни.

Блокада продолжалась свыше трех лет. В настоящее время, по сведениям РИА Новости, армия и союзники ведут ожесточенные бои с боевиками в 35−40 километрах к югу от Дейр-эз-Зора. С воздуха правительственным войскам оказывают поддержку самолеты российских ВКС и ВВС Сирии.

Минобороны России опубликовало в Twitter видео ракетных пусков фрегата «Адмирал Эссен» по объектам боевиков ИГ в районе Дейр-эз-Зора.

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Во время загрузки произошла ошибка.
4 сентября© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Алюнин Валерий 66
это хорошо,то-то заокеанские "партнеры"на г.... исходят.
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