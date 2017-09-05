Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
Отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на
Отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на
Об этом РИА Новости рассказал источник, близкий к «Хезболле», чьи бойцы участвуют в боях на стороне сирийских военных.
«Это произошло благодаря прорыву через маленький коридор передового отряда с
Как сообщает источник, о полном снятии осады города говорить пока рано, однако это может произойти уже в ближайшие дни.
Блокада продолжалась свыше трех лет. В настоящее время, по сведениям РИА Новости, армия и союзники ведут ожесточенные бои с боевиками в 35−40 километрах к югу от
Минобороны России опубликовало в Twitter видео ракетных пусков фрегата «Адмирал Эссен» по объектам боевиков ИГ в районе