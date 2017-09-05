Сергей Кузнецов вновь назначен главным архитектором Москвы

Источник: Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, по которому контракт Кузнецова продлен еще на пять лет.

Кузнецов был назначен главным архитектором Москвы 21 августа 2012 года. Основные проекты, которые он курировал — парк «Зарядье», реконструкция стадиона «Лужники». Также Кузнецов активно внедрял практику открытых международных архитектурных конкурсов по значимым градостроительным проектам.

«Многие проекты, которыми я занимался. В основном все они были успешными. Были, конечно, неудачи, но все проекты, в которых я участвовал, было вложено много усилий, и мне стыдиться нечего», — заявил Кузнецов в интервью «Интерфаксу» в понедельник.