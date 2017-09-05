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15:56 (мск), источник: Интерфакс

Американский самолет провел разведку у границ РФ на юге Балтики

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U во вторник днем совершил очередной многочасовой полет вблизи границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 64−14847 и позывным SOAK79, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов курсировал к северу от побережья Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над международными водами Балтийского моря.

После вылета из Великобритании маршрут его полета пролегал над Северным морем, Нидерландами, Германией, Польшей и Балтикой.

По имеющимся данным, этот же американский самолет с бортовым номером 64−14847 1 сентября также совершал разведывательный полет вблизи Калининградской области. 30 августа он был зафиксирован у границ Ленинградской и Псковской областей. Американский разведчик выполнял полет в воздушном пространстве Эстонии.

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