Американский самолет провел разведку у границ РФ на юге Балтики

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 64−14847 и позывным SOAK79, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов курсировал к северу от побережья Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над международными водами Балтийского моря.

После вылета из Великобритании маршрут его полета пролегал над Северным морем, Нидерландами, Германией, Польшей и Балтикой.