Губернатор Приморья оценил уровень японских инвестиций в регион
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. Среди крупных инвестиций в Приморье японские занимают первое место, сообщил губернатор Владимир Миклушевский.
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. Среди крупных инвестиций в Приморье японские занимают первое место, сообщил губернатор Владимир Миклушевский.
«Я оцениваю очень высоко (японские инвестиции — ред). Среди крупных инвестиций именно японские инвестиции занимают первое место сегодня. Есть проекты, которыми можно гордиться. Это проекты по лесопереработке, например», — сказал он на
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