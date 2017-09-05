Губернатор Приморья оценил уровень японских инвестиций в регион

«Я оцениваю очень высоко (японские инвестиции — ред). Среди крупных инвестиций именно японские инвестиции занимают первое место сегодня. Есть проекты, которыми можно гордиться. Это проекты по лесопереработке, например», — сказал он на пресс-конференции на полях ВЭФ.