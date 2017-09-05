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16:28 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор Приморья оценил уровень японских инвестиций в регион

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. Среди крупных инвестиций в Приморье японские занимают первое место, сообщил губернатор Владимир Миклушевский.

Источник: РИА Новости

«Я оцениваю очень высоко (японские инвестиции — ред). Среди крупных инвестиций именно японские инвестиции занимают первое место сегодня. Есть проекты, которыми можно гордиться. Это проекты по лесопереработке, например», — сказал он на пресс-конференции на полях ВЭФ.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА «Россия сегодня» является генеральным информационным партнером форума.

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