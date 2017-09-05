«Единая Россия» нашла куратора по Екатеринбургу

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Клименко займет пост координатора межмуниципального координационного совета (МКС) «Единой России» по Екатеринбургу.

«Клименко прошел собеседование в комиссии по кадровым вопросам, которая рекомендовала его кандидатуру для назначения на должность», — уточнили «Уралинформбюро» в МКС.

Дата, когда он приступит к выполнению новых обязанностей, не уточняется.