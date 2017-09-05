«Единая Россия» нашла куратора по Екатеринбургу
Из народных избранников.
Из народных избранников.
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Клименко займет пост координатора межмуниципального координационного совета (МКС) «Единой России» по Екатеринбургу.
«Клименко прошел собеседование в комиссии по кадровым вопросам, которая рекомендовала его кандидатуру для назначения на должность», — уточнили «Уралинформбюро» в МКС.
Дата, когда он приступит к выполнению новых обязанностей, не уточняется.
Стоит отметить, что Клименко входит в политический совет Чкаловского местного отделения партии «Единая Россия». В 2016 году был избран в Заксобрание по Кировскому одномандатному округу.