Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как Америка победит русскую пропаганду
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Президент Литвы: при встрече с Путиным получила список требований
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: В Нидерландах скандал из-за фирм-строителей Крымского моста
СМИ: Почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
В Москве произошло ДТП с участием сына министра финансов РФ
Как изменятся курсы доллара и евро к концу месяца
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
16:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Единая Россия» нашла куратора по Екатеринбургу

Из народных избранников.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Клименко займет пост координатора межмуниципального координационного совета (МКС) «Единой России» по Екатеринбургу.

«Клименко прошел собеседование в комиссии по кадровым вопросам, которая рекомендовала его кандидатуру для назначения на должность», — уточнили «Уралинформбюро» в МКС.

Дата, когда он приступит к выполнению новых обязанностей, не уточняется.

Стоит отметить, что Клименко входит в политический совет Чкаловского местного отделения партии «Единая Россия». В 2016 году был избран в Заксобрание по Кировскому одномандатному округу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Зауралье пенсионер застрелил 19-летнюю рецидивистку
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку
После стрельбы в школе возбуждено дело о хулиганстве
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Ураган «Ирма» в Атлантическом океане усилился до пятой категории
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Здания, похожие на людей (фото)
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
В России ужесточат санкции за долги за свет
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь