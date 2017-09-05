«Обстоятельно обсудили все проблемы» — Зюганов рассказал о подробностях встречи с Лукашенко

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«У нас с Александром Григорьевичем регулярно проходят встречи, где мы обстоятельно обсуждаем все проблемы», — сказал Геннадий Зюганов.

Во время сегодняшней встречи рассматривались, в частности, вопросы развития белорусско-российской кооперации в промышленной сфере. «Надо максимально складывать свои усилия для того, чтобы развивать прежде всего машиностроительный комплекс. Он в Беларуси развит великолепно, — отметил лидер КПРФ. — Нас очень интересуют ваши возможности и перспективы в этом отношении».

Председатель фракции привел в пример белорусские комбайны, которые могут конкурировать со многими зарубежными аналогами. «Он на порядок дешевле, а по качеству, как показали последние испытания, гораздо лучше. В перспективе можно вместе осваивать это изделие на российских огромных полях. Да и в целом это очень перспективная модель», — заявил Геннадий Зюганов.

На встрече также поднималась электромобильная тематика. Было отмечено, что эта сфера имеет большие перспективы, ведь не зря многие страны уделяют ей первостепенное внимание. «Вы вместе с китайцами освоили электродвигатель. Я считаю, что надо кооперироваться, думать о том, как это лучше реализовывать. В этом отношении опыт взаимодействия Беларуси с Китайской Народной Республикой, наш опыт взаимодействия как с Беларусью, так и с Китаем могут пригодиться, — считает политик. — Сегодня Китай превратился в мастерскую мира, и надо думать, каким образом реализовывать новые проекты. У вас ряд проектов идет хорошо, и тут нам тоже следует поучиться».

Обсуждалось развитие сотрудничества и в агропромышленном комплексе. Геннадий Зюганов рассказал Президенту о народных хозяйствах в России и в то же время отметил положительный опыт Беларуси по созданию агропромышленных центров — агрогородков. «Я хотел, чтобы мы, делясь опытом, реализовывали эти проекты. Надеюсь, что взаимный обмен мнениями и опытом пойдет на пользу нашим странам», — добавил он.