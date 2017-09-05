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17:24 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Валерий Шанцев призвал нижегородских хлеборобов выводить холодостойкие сорта зерновых

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев призвал хозяйства региона заниматься селекцией, чтобы выводить холодостойкие сорта зерновых, которым не страшна сырость. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона 5 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

«У нас сегодня руководители предприятий, фермеры уже стали не только производственными работниками, но и учеными, и аналитиками, каждый изучает передовой опыт, принимает непростые решения. Нужно работать над этим и дальше», — сказал Шанцев во время инспекции уборки зерна в Ковернинском районе.

По информации пресс-службы, из-за дождей и холодов этим летом уборка овощей и зерна в районе началась на три-четыре недели позже срока. «Ведем уборку, круглосуточную сушку зерна. Думаю, в ближайшие две-три недели все работы закончим», — сообщил губернатору председатель СПК «Семинский» Николай Храмов.

По данным регионального минсельхоза, в области сжато 311,5 тысячи га (53,9%), намолочено 820,7 тысячи тонн (73,3%) зерна.

«Убрано 965 га картофеля. Накопано 23,1 тысячи тонн картофеля при средней урожайности 240,0 ц/га. Убрано 379 га рапса, намолочено 587 тонн при средней урожайности 15,5 ц/га. В северных районах области приступили к уборке льна, вытереблено 430 га (18,4%)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нижегородский минсельхоз сообщил о рекордной урожайности зерна в регионе в 2017 году.

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