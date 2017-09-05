Валерий Шанцев призвал нижегородских хлеборобов выводить холодостойкие сорта зерновых

Источник: НИА-Нижний Новгород

«У нас сегодня руководители предприятий, фермеры уже стали не только производственными работниками, но и учеными, и аналитиками, каждый изучает передовой опыт, принимает непростые решения. Нужно работать над этим и дальше», — сказал Шанцев во время инспекции уборки зерна в Ковернинском районе.

По информации пресс-службы, из-за дождей и холодов этим летом уборка овощей и зерна в районе началась на три-четыре недели позже срока. «Ведем уборку, круглосуточную сушку зерна. Думаю, в ближайшие две-три недели все работы закончим», — сообщил губернатору председатель СПК «Семинский» Николай Храмов.

По данным регионального минсельхоза, в области сжато 311,5 тысячи га (53,9%), намолочено 820,7 тысячи тонн (73,3%) зерна.

«Убрано 965 га картофеля. Накопано 23,1 тысячи тонн картофеля при средней урожайности 240,0 ц/га. Убрано 379 га рапса, намолочено 587 тонн при средней урожайности 15,5 ц/га. В северных районах области приступили к уборке льна, вытереблено 430 га (18,4%)», — говорится в сообщении.