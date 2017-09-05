В Симферополе назначен новый хозяйственник из Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). В столице Республики назначен новый глава департамента городского хозяйства. Как сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). В столице Республики назначен новый глава департамента городского хозяйства. Как сообщает
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), с конца августа текущего года департамент городского хозяйства администрации Симферополя был без начальника, после того. как эту должность покинул Юрий Тимонов.
Кроме того, и.о. главы администрации города Галина Александрова перераспределила обязанности между своими заместителями. Так, Сергей Круцюк станет курировать работу департамента развития муниципальной собственности и управления административных органов. В обязанности Кирилла Скороходова, помимо вопросов ЖКХ, теперь входят задачи по координации работы управления торговли и бытового обслуживания населения, управление наружной рекламой и муниципального контроля. Также, дополнительные обязанности были возложены на Расима Умерова — он будет регулировать вопросы в области культуры и культурного наследия, молодежи, спорта и туризма. В его ведомстве также теперь находится деятельность управления образования и департамента по делам детей.
«Несмотря на изменения в кадровом составе администрации, мы продолжаем работу в штатном режиме. Перераспределение обязанностей между заместителями главы позволит избежать проблемных вопросов в служебной деятельности. Особого внимания требует согласование и принятие муниципальных программ, поскольку это часть бюджетного процесса. Напомню, что уже в ноябре текущего года планируется принятие бюджета Симферополя на трехлетний период», — цитирует