В Симферополе назначен новый хозяйственник из Москвы

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), с конца августа текущего года департамент городского хозяйства администрации Симферополя был без начальника, после того. как эту должность покинул Юрий Тимонов.

Кроме того, и.о. главы администрации города Галина Александрова перераспределила обязанности между своими заместителями. Так, Сергей Круцюк станет курировать работу департамента развития муниципальной собственности и управления административных органов. В обязанности Кирилла Скороходова, помимо вопросов ЖКХ, теперь входят задачи по координации работы управления торговли и бытового обслуживания населения, управление наружной рекламой и муниципального контроля. Также, дополнительные обязанности были возложены на Расима Умерова — он будет регулировать вопросы в области культуры и культурного наследия, молодежи, спорта и туризма. В его ведомстве также теперь находится деятельность управления образования и департамента по делам детей.