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17:47 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежская мэрия взяла под контроль аэродром ВАСО

Городские власти создали Аэропортовую комиссию с широкими полномочиями.

Источник: Время Воронежа

Первый вице-мэр Вадим Кстенин возглавил Аэропортовую комиссию по авиационной безопасности аэродрома Воронеж (Придача), следует из постановления мэра Александра Гусева, опубликованного во вторник, 5 августа. В эту комиссию входят еще восемь человек, все они, так или иначе, являются ответственными работниками Воронежского авиазавода. Предусмотрено также, что в комиссию может быть включен представитель УФСБ по Воронежской области, если на то будет воля управления.

В числе основных задач Аэропортовой комиссии, перечисленных в положении, есть и такая — «принятие решений по выработке мероприятий, связанных с захватами и угонами воздушных судов или иными актами незаконного вмешательства в деятельность аэродрома Воронеж (Придача)».

Для выполнения этих задач мэр наделил комиссию правом «получать от органов исполнительной власти, учреждений и организаций, расположенных на территории городского округа город Воронеж, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности материалы и сведения, необходимые для решения возложенных на комиссию задач».

Кроме того, у комиссии есть право «вносить предложения по изменению и дополнению государственных норм, правил и процедур по авиационной безопасности», а также «осуществлять иные необходимые действия, направленные на обеспечение авиационной безопасности».

В документе говорится, что «решения комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для исполнения всеми исполнительными органами, руководителями предприятий, учреждений и организаций по вопросам обеспечения авиационной безопасности аэродрома Воронеж (Придача)».

Вот такой суровый и очень строгий новый орган появился в городе Воронеже. Очевидно, что «захват и угон воздушных судов» — зона ответственности не столько муниципалитета, сколько силовых структур. Того же УФСБ, чей представитель может войти в комиссию по согласованию. К тому же следует учесть, что аэродром «Придача» расположен на территории режимного предприятия, самолеты, которые туда прибывают, как правило, находятся под защитой ФСО, так что вряд ли тут требуется большая помощь воронежской мэрии.

Дело в другом — в «иных актах незаконного вмешательства в деятельность аэродрома». О чем и говорит фигура председателя комиссии. Первый вице-мэр Воронежа Вадим Кстенин, как известно, является куратором, помимо прочего, еще и строительной деятельности на территории областного центра. А приародромную зону воронежского левобережья застройщики рассматривают как одну из самых перспективных, особенно в свете того, что здесь сосредоточены ветхие кварталы. При этом с их стороны регулярно раздаются сетования на то, что наличие аэродрома вынуждает ограничивать этажность новостроек.

Очевидно, что создание Аэропортовой комиссии означает, что в воронежской процедуре получения разрешения на строительство появилась новая инстанция. И теперь застройщикам придется получать согласие еще и у комиссии, которую создал Александр Гусев.

Герман Полтаев.

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