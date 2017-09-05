НАЦ проведет кампанию против незаконных сборов денег в школах
Сотрудники антикоррупционного ведомства планируют провести кампанию по борьбе с незаконными денежными сборами в школах и детсадах.
Сотрудники антикоррупционного ведомства планируют провести кампанию по борьбе с незаконными денежными сборами в школах и детсадах.
Вместе с группой родителей Părinţi solidari сотрудники НАЦ разработали план по борьбе с коррупцией в образовательных учреждениях. Так, родителей дошкольников и школьников будут консультировать по поводу денежных сборов — что законно, а что нет, помогать родителям, которые столкнулись с вымогательством со стороны администрации школы или детсада, а также родительских комитетов.
Кроме того, НАЦ разработает систему отчетности для директоров образовательных учреждений они будут обязаны публиковать отчеты о расходовании средств, а также списки оборудования, которое необходимо докупить, аргументируя нужды школы или детсада, сообщила на своей странице в Facebook